تأجيل المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية المبرمجة(وزارة الثقافة)

Jeudi 25 Juillet 2019



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- أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن تأجيل المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية المبرمجة، وذلك إثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس.وتقدمت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها بأحر التعازي وصادق المواساة إلى الشعب التونسي وعائلة الفقيد راجية من الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.