رجة بقوة 4ر3 درجات، ظهر الاربعاء، على بعد 15 كلم غرب مدينة سليانة

Mercredi 24 Juillet 2019
وات - سجّلت رجّة أرضيّة بقوّة 40ر3 درجات على سلّم ريشتر 15 كلم غرب مدينة سليانة، الأربعاء، على السّاعة 12 و03 دق (توقيت محلي)، حسب بلاغ للمعهد الوطني للرصد الجوي.
وأفاد المعهد أنّ التحاليل الأولية، لمحطّات رصد الزّلازل، حددت بـ04ر36 درجة خط عرض وبـ20ر9 درجة خط طول، وذلك حوالي 15 كلم غرب مدينة سليانة.
ولم يذكر المعهد إذا ما أحسّ السّكان بهذه الرّجة.
وأفاد المعهد أنّ التحاليل الأولية، لمحطّات رصد الزّلازل، حددت بـ04ر36 درجة خط عرض وبـ20ر9 درجة خط طول، وذلك حوالي 15 كلم غرب مدينة سليانة.
ولم يذكر المعهد إذا ما أحسّ السّكان بهذه الرّجة.
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Par:BABANETTOO (France )
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