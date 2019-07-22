حجز 46 كلغ من سبائك الذهب من قبل ادارة الابحاث الديوانية بمطار تونس قرطاج

Lundi 22 Juillet 2019



وات

- أعلن الناطق الرسمي باسم الديوانة ،هيثم زناد انه تم في اطار مكافحة التهريب حجز 46 كلغ من سبائك الذهب في الليلة الفاصلة بين السبت والاحد من قبل ادارة الابحاث الديوانية، ومبلغ 140 الف اورو بمطار تونس قرطاج وسيتم ضخه في خزينة الدولة.وأفاد زناد خلال ندوة صحفية انتظمت، الاثنين، بمقر الادارة العامة للديوانة أنّ السبائك الذهبية، التي تبلغ قيمتها 5 مليون دينار، قد تم جلبها من الجزائر بنية تهريبها الى ليبيا، وتمكنت ادارة الابحاث الديوانية من ايقاف الطرف التونسي وتفكيك شبكة تهريب مغاربية ضالعة في القضية.وأضاف زناد أن المقابيض المستخلصة خلال السداسي الاول من سنة 2019 فاقت 4000 مليون دينار، أي بنسبة نمو ناهزت 8 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، موضحا انه تم تسجيل 4330 قضية في مجال مكافحة التهريب والتجارة الموازية والتهريب الضريبي وتنفيذ 14765 دورية، لتبلغ القيمة الجملية للمحجوز 197.282.741 دينار، أي بنسبة تطور في حدود 41 بالمائة.وفي ما يتعلق بالتصرف في المحجوز، أكد تولي مصالح الديوانة في 2019 انجاز 501 عملية بيع تمكنت بمقتضاها من دعم موارد الخزينة ب38 مليون دينار، مع الحفاظ على نسبة نمو ب310 بالمائة.وفي جانب اخر، استعرض زناد المخطط الاستراتيجي لتعصير الديوانة 2019- 2023 والمتعلق خصوصا بتطوير اجراءات تسريح البضائع واستخلاص الاداءات والديون وتحسين البنية التحتية الاعلامية وتحسين الرقابة الديوانية وتطوير الاداء وترشيد التصرف العملياتي.واشار في هذا السياق الى احداث تطبيقة اعلامية خاصة بالنزاعات الديوانية قصد تكوين قاعدة بيانات تسمح بتحليل المعطيات واستكمال كراس الشروط المتعلقة باقتناء المنظمة المعلوماتية الجديدة للديوانة، فضلا عن ارساء تطبيقة لتيسير المعاملات الديوانية في افق سنة 2020.وبخصوص جائزة افضل مؤسسة عمومية في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد التي تحصلت عليها الادارة العامة للديوانة، استعرض زناد الاجراءات والبرامج وخطط العمل الذاتية، التي انتهجتها الادارة في مجال الحوكمة الرشيدة والمساءلة ومكافحة الفساد على ضوء الاتفاقية المبرمة في 2016 بين الديوانة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.وأفاد أنه في إطار البرتوكول المبرم بين الادارة العامة للديوانة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تم ارساء مشروع "جزر النزاهة" بقطاع الديوانة بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي ، حيث شمل المكتب الحدودي للديوانة بحلق الوادي الشمالي والمكتب الحدودي للديوانة براس جدير وادارة النظم الديوانية.واوضح انه في اطار تنفيذ برنامج جزر النزاهة تم تزويد المكتب الحدودي للديوانة بحلق الوادي الشمالي ب40 كاميرا مراقبة محمولة و2 محطتي خزن و25 قارئ رموز، بالاضافة الى إفراد حاملي الادباش العاملين بالموانئ بزي موحد وحمل شارات التعريف من قبل كافة ضباط واعوان الديوانة (ميناء حلق الوادي) ودعم المكتب الحدودي براس الجدير باجهزة اعلامية.