3 قائمات قدمت ترشحاتها للانتخابات التشريعية عن دائرة تونس 1 في اليوم الاول من قبول القائمات

Lundi 22 Juillet 2019
وات - انطلقت صباح اليوم الاثنين بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1 عملية قبول القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية أكتوبر 2019 عن الدائرة الانتخابية تونس 1 واوضح رئيس الهيئة الفرعية صالح الرياحي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه والى حدود منتصف النهار اودعت 3 قائمات ملفاتها، وهى قائمة حزبية (حركة الشعب) وقائمة ائتلافية (الجبهة الشعبية ) وقائمة مستقلة.
وأضاف الرياحي أن هذه القائمات قامت بتطبيق كل الشروط الواردة في القانون الانتخابي ووفقا لتوصيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، واصفا عملية قبول الترشحات في يومها الاول ب"الجيد" خصوصا وأن اغلبية تقديم الترشحات تصل خلال الايام الاخيرة من الاجال المحددة.
وجدير بالتذكير فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد انطلقت منذ صباح اليوم الإثنين وإلى حدود 29 جويلية الجاري في قبول مطالب الترشحات للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 6 أكتوبر القادم باعتماد أحكام القانون الحالي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وأضاف الرياحي أن هذه القائمات قامت بتطبيق كل الشروط الواردة في القانون الانتخابي ووفقا لتوصيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، واصفا عملية قبول الترشحات في يومها الاول ب"الجيد" خصوصا وأن اغلبية تقديم الترشحات تصل خلال الايام الاخيرة من الاجال المحددة.
وجدير بالتذكير فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد انطلقت منذ صباح اليوم الإثنين وإلى حدود 29 جويلية الجاري في قبول مطالب الترشحات للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 6 أكتوبر القادم باعتماد أحكام القانون الحالي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
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Par:BABANETTOO (France )
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