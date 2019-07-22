التلفزة التونسية تواكب انطلاق المسار الانتخابي للانتخابات التشريعية‎

Lundi 22 Juillet 2019
باب نات - تشرع التلفزة الوطنيــة بداية من اليوم الاثنين 22 جويلية 2019 في بث ومضات توعوية تقوم على التثقيف الانتخابي وترسيخ ثقافة المواطنة .
ووفق بلاغ للمؤسسة, ستبث التلفزة الوطنية بداية من الاثنين 29 جويلية 2019 برنامج أسبوعي لتفسير المفاهيم الانتخابية وتبسيطها للمواطن بالاستعانة بخبراء في المجال .
ووفق بلاغ للمؤسسة, ستبث التلفزة الوطنية بداية من الاثنين 29 جويلية 2019 برنامج أسبوعي لتفسير المفاهيم الانتخابية وتبسيطها للمواطن بالاستعانة بخبراء في المجال .
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Par:aziz75 (France )
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