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التلفزة التونسية تواكب انطلاق المسار الانتخابي للانتخابات التشريعية‎

Lundi 22 Juillet 2019

Lundi 22 Juillet 2019
باب نات - تشرع التلفزة الوطنيــة بداية من اليوم الاثنين 22 جويلية 2019 في بث ومضات توعوية تقوم على التثقيف الانتخابي وترسيخ ثقافة المواطنة .

ووفق بلاغ للمؤسسة, ستبث التلفزة الوطنية بداية من الاثنين 29 جويلية 2019 برنامج أسبوعي لتفسير المفاهيم الانتخابية وتبسيطها للمواطن بالاستعانة بخبراء في المجال .



  
  
     
  
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