التلفزة التونسية تواكب انطلاق المسار الانتخابي للانتخابات التشريعية‎

Lundi 22 Juillet 2019



باب نات

- تشرع التلفزة الوطنيــة بداية من اليوم الاثنين 22 جويلية 2019 في بث ومضات توعوية تقوم على التثقيف الانتخابي وترسيخ ثقافة المواطنة .ووفق بلاغ للمؤسسة, ستبث التلفزة الوطنية بداية من الاثنين 29 جويلية 2019 برنامج أسبوعي لتفسير المفاهيم الانتخابية وتبسيطها للمواطن بالاستعانة بخبراء في المجال .