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الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات تدعو الى تنظيم حوار وطني حول دور الشرطة البلدية في تطبيق القانون واحترام القرارات البلدية الصادرة

Jeudi 18 Juillet 2019

Jeudi 18 Juillet 2019
باب نات - دعت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات في بيان لها اليوم الخميس سلطة الاشراف الى" تنظيم حوار وطني حول "دور الشرطة البلدية في تطبيق القانون واحترام القرارات البلدية الصادرة خاصة في مجال مقاومة ظاهرة البناءات العشوائية والانتصاب الفوضوي بالمناطق البلدية بمختلف جهات الجمهورية".

واعربت الكنفدرالية عن استيائها مما اسمته "عدم قدرة الشرطة البلدية والحرس البلدي على تنفيذ القرارات البلدية الصادرة رغم الجهود المبذولة للحد من التجاوزات بسبب قلة الامكانيات المادية والبشرية وهو ما يعيق العمل البلدي في تحسين ظروف عيش المتساكنين ورفع المظالم والحد من التجاوزات ويحكم على اداء المجالس البلدية بالفشل في الكثير من الاحيان بسبب عدم القدرة على انفاذ القانون على ارض الواقع".


واكد رئيس الكفدرالية التونسية لرؤساء البلديات عدنان بوعصيدة في هذا الصدد ان "الظرف يقتضي تشخيص واقع العمل البلدي بعد مرور عام ونيف على ارساء المجالس البلدية المنتخبة والعمل على ايجاد الحلول الملائمة لتحسين الاوضاع بالمناطق البلدية وارساء مقومات البيئة المستدامة من خلال التدخل للحد من الانتصاب الفوضوي الحاصل بالطرقات والتجمعات السكنية ومقاومة ظاهرة البناءات العشوائية التي اثرت سلبا على الوضع العمراني بصفة عامة".

كما دعا رئيس الكنفدرالية وزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة الداخلية والبلديات الى فتح مجالات الحوار والتفاعل حول واقع الشرطة البلدية واليات عملها والتحاور ضمن ورشات عمل بخصوص سبل تفعيل جهاز الشرطة البلدية وتعزيز امكانياته المادية والبشرية ليكون في خدمة البلديات التي تطالب بانفاذ القانون وتفعيل قراراتها حماية للفضاء العمومي واحتراما للمواطن الذي يطمح الى العيش الكريم والبيئة السليمة.

  
  
     
  
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Special can 201
    Finale le vendredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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