بعد تصدّر النهضة لنتائج الإنتخابات الجزئية بباردو: غازي الشواشي يحذّر من سيطرة الأقلّيات العقائدية على السلطة

Lundi 15 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر القيادي في التيار الديمقراطي النائب غازي الشواشي تدوينة على حسابه الشخصي بالفايسبوك تحدث فيها عن نتائج الإنتخابات الجزئية بباردو و التي تصدرتها حركة النهضة حسب النتائج الأولية ،و اعتبر الشواشي ان من أكبر المخاطر التي تهدد الديمقراطية التونسية هي ظاهرة العزوف عن الذهاب للإنتخاب و التصويت ،محذرا من تواصلها في الانتخابات التشريعية و الرئاسية المقبلة و هو ما من شأنه أن يؤدي إلى إنفراد الأقلية التابعة للحركات العقائدية بالسلطة .
وهذا نص التدوينة كاملا
"من أكبر #المخاطر التي تهدد ديمقراطيتنا الفتية ظاهرة #العزوف عن الذهاب للانتخاب و التصويت وهي ظاهرة لو تواصلت في الانتخابات التشريعية و الرئاسية المقبلة فإن الاقلية التابعة للحركات العقائدية على وجه الخصوص ستنفرد بالسلطة و الاغلبية بسبب عزوفها عن ممارسة حقوقها ستصبح تعيش تحت حكم الاقلية في وضعية تتعارض مع أسس الانظمة الديمقراطية ."
وهذا نص التدوينة كاملا
"من أكبر #المخاطر التي تهدد ديمقراطيتنا الفتية ظاهرة #العزوف عن الذهاب للانتخاب و التصويت وهي ظاهرة لو تواصلت في الانتخابات التشريعية و الرئاسية المقبلة فإن الاقلية التابعة للحركات العقائدية على وجه الخصوص ستنفرد بالسلطة و الاغلبية بسبب عزوفها عن ممارسة حقوقها ستصبح تعيش تحت حكم الاقلية في وضعية تتعارض مع أسس الانظمة الديمقراطية ."
1 de 1 commentaires pour l'article 185759
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
En continu
- Hier 22:42 بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة
- Hier 16:03 تونس ثاني اكبر صائد لسمك القرش في المتوسط
- Hier 10:25 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:26
|19:40
|16:16
|12:32
|05:12
|03:24
|
31°
|31°
|% 38
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
8.2 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|31°-24
|29°-23
|31°-23
|35°-23
|35°-25
Follow @babnet_Tunisie
(138 920) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(128 859) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 602) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 93 872) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 254) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 75 597) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 74 199) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 51 973) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 47 352) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 118) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 773) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 45 490) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 43 853) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 325) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 514) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 892) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 493) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 915) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 538) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 38 195) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: صورة اليوم: إنطلاق موسم صيد الأصوات!