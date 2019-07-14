حركة النهضة تعلن فوزها في الانتخابات الجزئية البلدية بباردو

Dimanche 14 Juillet 2019



باب نات

- أعلنت حركة النهضة مساء يوم الاحد 14 جويلية 2019 عن فوز قائمتها في الانتخابات الجزئية المنتظمة في دائرة باردو.ووجهت الحركة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك شكرها لكل من صوت لقائمتها وكذلك لمنخرطيها وأنصارها.وتنافست 10 قائمات انتخابية على 30 مقعدا في دائرة باردو، وذلك بعد استقالة اغلب أعضاء المكتب البلدي السابق نهاية أفريل الماضي (18 من 30 عضوا).وتضم هذه القائمات المترشّحة 6 قائمات حزبية منتمية لأحزاب "آفاق تونس" و "حركة النهضة" و"البديل التونسي" و" حركة تحيا تونس" و"بني وطني" و"التيار الديمقراطي" و أربع قائمات مستقلة وهي قائمات "الكلنا باردو" و"شباب باردو" و"أوفياء باردو"، و قائمة "باردو أولا ".وقد خاضت هذه القائمات حملة انتخابية انطلقت يوم 22 جوان الماضي وانتهت يوم الجمعة عند منتصف الليل.يذكر أن 14 مركز اقتراع يضم 82 مكتب اقتراع فتحت أبوابها صباح يوم الاحد منذ الساعة السابعة لاستقبال الناخبين، وأغلقت على الساعة الخامسة مساء .يذكر أن هذه الانتخابات شهدت نسبة إقبال ضعيفة. بلغت 66ر11 بالمائة 5202 مقترعا من بين 44626 مسجلا .ومن المنتظر وفق روزنامة لهيئة الانتخابات أن يتمّ التصريح بالنتائج الأولية لهذه الانتخابات الجزئية في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 16 جويلية الجاري على ان تتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون، الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 21 أوت 2019.يذكر انه تم في 2 جويلية 2018 تركيز المجلس البلدي بباردو وانتخاب زينب بن حسين ( حركة النهضة) رئيسة للمجلس، حيث تحصلت على 16 صوتا من جملة 30 صوتا لكن مشاكل داخل هذا المجلس عصفت به لاحقا ما دفع والي تونس الى الاعلان في موفى شهر أفريل 2019 عن حلّ المجلس البلدي بباردو، بعد مرور 15 يوما من تاريخ إيداع استقالة الأغلبية المتزامنة لأعضاء هذا المجلس (18 من ضمن 30 عضوا).