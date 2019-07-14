بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة

Dimanche 14 Juillet 2019



بلاغ صحفي

- عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، أيام الخميس الجمعة السبت والأحد 14/13/12/11 جويلية 2019، اجتماعا استثنائيا مفتوحا برئاسة راشد الغنوشي، تدارس خلاله الوضع العام بالبلاد واخر المستجدات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، كما صادق المكتب على القائمات الانتخابية للحزب للاستحقاق التشريعي المقبل وفق التراتيب والإجراءات المعتمدة. وبعد التداول، فان حركة النهضة تعبّر عن:‏‎1- تثمّن مبادرة السيد رئيس الجمهورية الأستاذ الباجي قائد السبسي بالإمضاء على الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 والرسالة الإيجابية التي حرص سيادته على إبلاغها الى كل التونسيين حول السير العادي لمؤسسات الدولة واحترام المواعيد الدستورية ومثابرته في إنجاح الانتقال الديمقراطي بالبلاد.‏‎2- أسفها الشديد لعدم توصّل مجلس نواب الشعب لانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة وأعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وذلك لعدم حصول أي مرشّح على عدد الأصوات التي يفرضها الدستور والقوانين الاساسية للهيئات الدستورية، وتذكّر الحركة بالتزامها التامّ بالتوافقات وتصويت كتلتها لكلِّ المترشحين، وتؤكد حرصها على مصادقة مجلس نواب الشعب على هاتين الهيئتين وتأمل أن يبذل المجلس وكتله النيابيّة قصارى الجهد لتركيزهما قبل نهاية هذه العهدة النيابيّة.‏‎3- وبخصوص اختتام السنة الدراسيّة، تهنئ الحركة كلّ الناجحين والمتفوقين من التلاميذ والطلبة، وتحييّ الأسرة التربويّة على الجهود المبذولة لإنجاح هذه السنة الدراسية وتجاوز ما اعتراها من صعوبات وأزمات، كما تسجل إيجابية النتائج المسجلة في مختلف المناظرات الوطنية وبالخصوص منها مناظرة ختم التعليم الأساسي العام، وتلفتُ الحركة أنظار الحكومة إلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع هذه المؤشرات الواعدة وتوفير المستلزمات اللوجستيّة والبشريّة لاحتضان جميع المتفوّقين في هذه المناظرة من المتحصلين على معدل يفوق السقف الأدنى الذي تمّ تحديده.4- تقديرها للاداء البطولي لعناصر فريقنا الوطني لكرة القدم خلال البطولة الافريقية والدور المتقدم الذي بلغه الفريق، مؤملة ان تكون هذه المشاركة المشرفة دافعا لمزيد العمل والمثابرة استعداد للمحطات الدولية القادمة.5- تهنئتها لكل الاعضاء الفائزين في الانتخابات الجزئية بالدائرة البلدية بباردو، وتهنئ قائمة الحركة التي تصدرت النتائج وكل مناضليها ومتساكني باردو على تجديد ثقتهم في حركة النهضة.