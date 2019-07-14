توزر: أيام ثقافية في المحاسن وتمغزة وحزوة وحامة الجريد

Dimanche 14 Juillet 2019
وات - تزامنا مع فعاليات الدورة 32 لمهرجان دقاش الدولي والدورة 35 لمهرجان توزر الدولي والدورة 31 لمهرجان نفطة الصيفي، تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر أنشطة وأيام ثقافية في المحاسن وتمغزة وحزوة وحامة الجريد.
وتهدف هذه التظاهرات التي تتضمن سهرات موسيقية وفقرات تنشيطية للأطفال الى خلق تنفس ثقافي وترفيهي للمناطق التي لا تنتظم فيها مهرجانات صيفية.
فقد انطلقت منذ يوم 10 جويلية الجاري الأيام الثقافية بالمحاسن من معتمدية دقاش لتتواصل إلى يوم 15 من ذات الشهر متضمنة سهرتين للفن الشعبي وعرضا موسيقيا بعنوان "حنين" لكمال كريمي وعرضا مسرحيا للأطفال وعرضين تنشيطين.
وفي معتمدية حزوة تنتظم الأيام الثقافية من 2 إلى 6 أوت المقبل من خلال عرض مسرحي وتنشيطي للأطفال وسهرات الفن البدوي والشعبي بعرض كوكبة فرسان القوافي للشعر الشعبي والأغنية البدوية وفرقة القصابة والفنون الشعبية وعرض للموسيقى الصوفية ويختتم بسهرة للفرق المحلية.
وتنتظم الأيام الثقافية بتمغزة من 20 إلى 23 جويلية الجاري بعرض تنشيطي ومسرحي للأطفال، سهرة تحييها مجموعة أولاد الجويني وسهرة ختامية للفنان الشعبي محمود العرفاوي، في حين ينتظم مهرجان الحمام بحامة الجريد من 15 الى 22 جويلية الجاري حيث تحتضن دار الشباب بالمنطقة سلسلة عروض متنوعة تضم دخلة للفرق الصوفية (سيدي حركات) وتنشيط شوارع المدينة وعرض الفنانة وردة الغضبان وعرضا شبابيا بعنوان "أدرار" وعرضا تنشيطيا للأطفال وسهرة المواهب الموسيقية والفنية من المنطقة وعرضا مسرحيا ودورة في كرة القدم لقدماء لاعبي المنطقة.
وتهدف هذه التظاهرات التي تتضمن سهرات موسيقية وفقرات تنشيطية للأطفال الى خلق تنفس ثقافي وترفيهي للمناطق التي لا تنتظم فيها مهرجانات صيفية.
فقد انطلقت منذ يوم 10 جويلية الجاري الأيام الثقافية بالمحاسن من معتمدية دقاش لتتواصل إلى يوم 15 من ذات الشهر متضمنة سهرتين للفن الشعبي وعرضا موسيقيا بعنوان "حنين" لكمال كريمي وعرضا مسرحيا للأطفال وعرضين تنشيطين.
وفي معتمدية حزوة تنتظم الأيام الثقافية من 2 إلى 6 أوت المقبل من خلال عرض مسرحي وتنشيطي للأطفال وسهرات الفن البدوي والشعبي بعرض كوكبة فرسان القوافي للشعر الشعبي والأغنية البدوية وفرقة القصابة والفنون الشعبية وعرض للموسيقى الصوفية ويختتم بسهرة للفرق المحلية.
وتنتظم الأيام الثقافية بتمغزة من 20 إلى 23 جويلية الجاري بعرض تنشيطي ومسرحي للأطفال، سهرة تحييها مجموعة أولاد الجويني وسهرة ختامية للفنان الشعبي محمود العرفاوي، في حين ينتظم مهرجان الحمام بحامة الجريد من 15 الى 22 جويلية الجاري حيث تحتضن دار الشباب بالمنطقة سلسلة عروض متنوعة تضم دخلة للفرق الصوفية (سيدي حركات) وتنشيط شوارع المدينة وعرض الفنانة وردة الغضبان وعرضا شبابيا بعنوان "أدرار" وعرضا تنشيطيا للأطفال وسهرة المواهب الموسيقية والفنية من المنطقة وعرضا مسرحيا ودورة في كرة القدم لقدماء لاعبي المنطقة.
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|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
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|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
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|0
|3
|0
|0
|3
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|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
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|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:doctor (Tunisia )
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