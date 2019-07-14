احالة إمرأة عنّفت طفلة أمام المارّة على أنظار القضاء

Dimanche 14 Juillet 2019
أكد وحيد بن رمضان المندوب الجهوي لحماية الطفولة بنابل أن فرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم تعهدت بالتحقيق في حادثة تعنيف طفلة الثماني سنوات من قبل امرأة في السوق البلدي، وأحالت الملف على وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل .
وأضاف بن رمضان أنه تلقى اشعارات حول حادثة تعنيف الطفلة واتصل بوالديها وتعهد بتقديم الإحاطة النفسية للطفلة المتضررة، فيما تمثل المرأة في حالة تقديم أمام الوحدة المختصة في مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بتهمة تعنيف قاصر.
يذكر أن ناشطين على موقع التواصل الاجتماعي تداولوا منذ أيام فيديو لإمرأة تقوم بصفع وتعنيف طفلة صغيرة متهمة اياها بمشاكستها.
المصدر- موزاييك
وأضاف بن رمضان أنه تلقى اشعارات حول حادثة تعنيف الطفلة واتصل بوالديها وتعهد بتقديم الإحاطة النفسية للطفلة المتضررة، فيما تمثل المرأة في حالة تقديم أمام الوحدة المختصة في مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بتهمة تعنيف قاصر.
يذكر أن ناشطين على موقع التواصل الاجتماعي تداولوا منذ أيام فيديو لإمرأة تقوم بصفع وتعنيف طفلة صغيرة متهمة اياها بمشاكستها.
المصدر- موزاييك
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|Demi Finale
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Par:keyser3050 (France )
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