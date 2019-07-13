الموجودات الصافية من العملة الصعبة لتونس ترتفع الى نحو 14,3 مليار دينار رافعة قدرتها على تغطية الواردات الى 80 يوما

Samedi 13 Juillet 2019
وات - إرتفعت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية ، لدى البنك المركزي التونسي، الى 14,3 مليار دينار رافعة قدرة تونس على تغطية أيام التوريد ، يوم 12 جويلية 2019 ، الى 80 يوما مقابل 76 يوما ، خلال نفس الفترة من 2018 ( 11,5 مليار دينار).
وتشير بيانات البنك المركزي التونسي، كذلك ، الى أن قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة بلغت، يوم 11 جويلية 2019 ، زهاء 13 مليار دينار وأن الحجم الجملي لإعادة التمويل بلغ ، أمس الجمعة، 15,3 مليار دينار .
يشار الى أن تونس نجحت في الخروج الى السوق المالية الدولية لتعبئة 700 مليون أورو الى جانب تحصلها مؤخرا على قسط جديد في إطار اتفاق التسهيل الممدد مع صندوق النقد الدولي في وقت تشهد الساحة الداخلية انتعاشة لقطاع السياحة و صابة " قياسية " للحبوب.
ويشهد سعر صرف عملة الدينار التونسي، منذ عدة أسابيع، تحسنا طفيفا اذ ارتفع مقابل الأورو ( 1 أورو ، يساوي حاليا، 3,237 دينار مقابل من 3,370 دينار خلال شهر ماي 2019) ومقابل الدولار ( 1 دولار يساوي حاليا 2,875 دينار مقابل 2,990 دينار خلال ماي 2019 ).
وتشير بيانات البنك المركزي التونسي، كذلك ، الى أن قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة بلغت، يوم 11 جويلية 2019 ، زهاء 13 مليار دينار وأن الحجم الجملي لإعادة التمويل بلغ ، أمس الجمعة، 15,3 مليار دينار .
يشار الى أن تونس نجحت في الخروج الى السوق المالية الدولية لتعبئة 700 مليون أورو الى جانب تحصلها مؤخرا على قسط جديد في إطار اتفاق التسهيل الممدد مع صندوق النقد الدولي في وقت تشهد الساحة الداخلية انتعاشة لقطاع السياحة و صابة " قياسية " للحبوب.
ويشهد سعر صرف عملة الدينار التونسي، منذ عدة أسابيع، تحسنا طفيفا اذ ارتفع مقابل الأورو ( 1 أورو ، يساوي حاليا، 3,237 دينار مقابل من 3,370 دينار خلال شهر ماي 2019) ومقابل الدولار ( 1 دولار يساوي حاليا 2,875 دينار مقابل 2,990 دينار خلال ماي 2019 ).
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|Quarts de Finale
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|Benin
|Nigeria
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|A Sud
|Cote d'Ivoire
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|Algerie
|Madagascar
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|Tunisie
|Demi Finale
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|Tunisie
|Algerie
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- Hier 20:19 الأثيوبي تيسيما لإدارة لقاء السينغال وتونس
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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