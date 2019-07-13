Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Thaalem  

المجلس الأعلى للقضاء يقرر تقديم ترشيح القاضية رفيعة نوار لخطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس

Samedi 13 Juillet 2019

Samedi 13 Juillet 2019
وات - قرر المجلس الأعلى للقضاء، يوم الجمعة، خلال جلسة عامة، تقديم ترشيح القاضية، رفيعة نوار، لخطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس، وإحالته على رئاسة الجمهورية لإصدار أمر التسمية، وذلك حسب بلاغ صادرعن المجلس.

وكان مجلس القضاء العدلي قد قرر خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 3 جويلية 2019، اختيار القاضية رفيعة نوار لخطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس، وإحالة ملف ترشيحها على الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء للنظر في تقديم الترشيح الحصري إلى رئاسة الجمهورية.
يذكر أن خطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس، تؤهل هذه القاضية لعضوية مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء.


  
  
     
  
cadre-b9a1d494f88facd686cc85af93a6f51e-2019-07-13 08:03:48






0 de 0 commentaires pour l'article 185656



Special can 201
    Les prochains matchs le dimanche 14
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


En continu

السبت 13 جويلية 2019 | 10 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:24 19:39 16:16 12:25 05:10 03:22
30°
 38° % 28 :الرطــوبة
تونــس 25°
3.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
38°-2536°-2432°-2430°-2331°-21
  • Avoirs en devises
    14344,4

  • (12 juill)
  • Jours d'importation
    80
  •              1 € = 3,23789 DT        1$ =2,87572 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 juill)   1175,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563003591|185656 267|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires