المجلس الأعلى للقضاء يقرر تقديم ترشيح القاضية رفيعة نوار لخطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس

Samedi 13 Juillet 2019



وات

- قرر المجلس الأعلى للقضاء، يوم الجمعة، خلال جلسة عامة، تقديم ترشيح القاضية، رفيعة نوار، لخطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس، وإحالته على رئاسة الجمهورية لإصدار أمر التسمية، وذلك حسب بلاغ صادرعن المجلس.وكان مجلس القضاء العدلي قد قرر خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 3 جويلية 2019، اختيار القاضية رفيعة نوار لخطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس، وإحالة ملف ترشيحها على الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء للنظر في تقديم الترشيح الحصري إلى رئاسة الجمهورية.يذكر أن خطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس، تؤهل هذه القاضية لعضوية مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء.