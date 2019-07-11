Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Qoolooloh  

تونس لا تمتلك الكفاءة اللازمة لمعالجة ملف النفايات الخطرة (تقرير)

Jeudi 11 Juillet 2019

Jeudi 11 Juillet 2019
وات - خلص تقرير اعدته لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام (مجلس نواب الشعب) حول ملف النفايات الخطرة "الى وجود عوائق تنظيمية تواجهة مسالك تجميع النفايات وعدم الكفاء في معالجة النفايات ومحدودية فعالية الرقابة والمتابعة" .
ويناقش مجلس نواب الشعب ، خلال جلسة صباحية ، هذا التقرير بحضور عدد من مسؤولي الحكومة من بينهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني ووزير البيئة مختار الهمامي ووزيرة الصحة العمومية سنية بالشيخ .

ويطرح التقرير حزمة توصيات من بينها مزيد تنظيم وتأطير التصرف في النفايات الخطرة من خلال وضع استراتيجية متكاملة مبنية على اهداف ومؤشرات والإسراع باستكمال الإطار القانوني وتحيينه تماشيا مع المعايير الدولية وتعزيز الرقابة على مسالك التجميع.


ويدعو التقرير السلطات الى توسيع تغطية القطاع الصحي بمنظومة التصرف في النفايات الصحية ودراسة آليات المعالجة الشاملة ودفع مشاركة الخواص في القطاع وتأمين الرقابة والمتابعة ووضع نظام معلوماتي يتضمن قاعدة معطيات محينة تسها نظام الاسترسال للتصرف المحكم في النفايات.
وتواصل الجلسة العامة الإستماع الى تدخلات النواب في انتظار ردود يقدمها المسؤولون الحكوميون الحاضرون ، حول الأسئلة التي تم طرحها حول ملف النفايات.

  
  
     
  
cadre-6a767fa7c4e756500c97437da1aa0980-2019-07-11 14:50:53






0 de 0 commentaires pour l'article 185555



Special can 201
    17:00: Côte d'Ivoire - Algérie
    20:00: Madagascar - Tunisie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - - -
- - Nigeria Nigeria


En continu

الخميس 11 جويلية 2019 | 8 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:07 19:42 16:16 12:32 05:08 03:16
31°
 31° % 48 :الرطــوبة
تونــس 22°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
31°-2234°-2437°-2536°-2430°-24
  • Avoirs en devises
    13814,6

  • (10 juill)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,24204 DT        1$ =2,87483 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 juill)   1221,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562855328|185555 518|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires