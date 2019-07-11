تونس لا تمتلك الكفاءة اللازمة لمعالجة ملف النفايات الخطرة (تقرير)

Jeudi 11 Juillet 2019
وات - خلص تقرير اعدته لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام (مجلس نواب الشعب) حول ملف النفايات الخطرة "الى وجود عوائق تنظيمية تواجهة مسالك تجميع النفايات وعدم الكفاء في معالجة النفايات ومحدودية فعالية الرقابة والمتابعة" .
ويناقش مجلس نواب الشعب ، خلال جلسة صباحية ، هذا التقرير بحضور عدد من مسؤولي الحكومة من بينهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني ووزير البيئة مختار الهمامي ووزيرة الصحة العمومية سنية بالشيخ .
ويطرح التقرير حزمة توصيات من بينها مزيد تنظيم وتأطير التصرف في النفايات الخطرة من خلال وضع استراتيجية متكاملة مبنية على اهداف ومؤشرات والإسراع باستكمال الإطار القانوني وتحيينه تماشيا مع المعايير الدولية وتعزيز الرقابة على مسالك التجميع.
ويدعو التقرير السلطات الى توسيع تغطية القطاع الصحي بمنظومة التصرف في النفايات الصحية ودراسة آليات المعالجة الشاملة ودفع مشاركة الخواص في القطاع وتأمين الرقابة والمتابعة ووضع نظام معلوماتي يتضمن قاعدة معطيات محينة تسها نظام الاسترسال للتصرف المحكم في النفايات.
وتواصل الجلسة العامة الإستماع الى تدخلات النواب في انتظار ردود يقدمها المسؤولون الحكوميون الحاضرون ، حول الأسئلة التي تم طرحها حول ملف النفايات.
ويناقش مجلس نواب الشعب ، خلال جلسة صباحية ، هذا التقرير بحضور عدد من مسؤولي الحكومة من بينهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني ووزير البيئة مختار الهمامي ووزيرة الصحة العمومية سنية بالشيخ .
ويطرح التقرير حزمة توصيات من بينها مزيد تنظيم وتأطير التصرف في النفايات الخطرة من خلال وضع استراتيجية متكاملة مبنية على اهداف ومؤشرات والإسراع باستكمال الإطار القانوني وتحيينه تماشيا مع المعايير الدولية وتعزيز الرقابة على مسالك التجميع.
ويدعو التقرير السلطات الى توسيع تغطية القطاع الصحي بمنظومة التصرف في النفايات الصحية ودراسة آليات المعالجة الشاملة ودفع مشاركة الخواص في القطاع وتأمين الرقابة والمتابعة ووضع نظام معلوماتي يتضمن قاعدة معطيات محينة تسها نظام الاسترسال للتصرف المحكم في النفايات.
وتواصل الجلسة العامة الإستماع الى تدخلات النواب في انتظار ردود يقدمها المسؤولون الحكوميون الحاضرون ، حول الأسئلة التي تم طرحها حول ملف النفايات.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|-
|-
|-
|-
|Nigeria
En continu
- 09:54 إلا طاووس لا بواكي لها..
- Hier 18:52 وزير الدّاخليّة يستقبل سفير فرنسا بتونس
- Hier 18:48 فاضل محفوظ: قد أنسحب من حركة مشروع تونس
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:07
|19:42
|16:16
|12:32
|05:08
|03:16
|
31°
|31°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|31°-22
|34°-24
|37°-25
|36°-24
|30°-24
Follow @babnet_Tunisie
(138 743) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(128 684) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 500) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 93 530) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 194) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 955) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 73 624) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 55 094) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 51 622) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 47 268) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 029) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 716) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 994) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 43 257) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 447) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 795) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 419) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 40 058) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 38 866) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 474) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
Par:kerker (France )
Sur: السفير الأوروبي بتونس: تونس جندي يصارع وسط سياق إقليمي مضطرب و لا نريد أن نخسره في منتصف الطريق