العدالة الانتقالية تنظر في ملف الفساد المالي والاداري بوكالة الاتصال الخارجي

Jeudi 11 Juillet 2019
باب نات - شرعت اليوم الخميس الدائرة المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في ملف قضية الفساد المالي والاداري بوكالة الاتصال الخارجي ولم يحضر المكلف العام بنزاعات الدولة ولا المنسوب لهم للانتهاك وهم كل من بن علي والمدير العام السابق لوكالة الاتصال الخارجي وعدة اعلامين كانوا موالين لبن علي الذين استعملهم بن علي لتلميع صورته خاصة بالخارج ...
المحكمة قررت تاخير القضية لاستدعاء المنسوب لهم الانتهاك وتحديد موعد لها أثر الجلسة ..
اقرأ أيضا: ملف الصحفيين العاملين لفائدة وكالة الاتصال الخارجي بحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق
المحكمة قررت تاخير القضية لاستدعاء المنسوب لهم الانتهاك وتحديد موعد لها أثر الجلسة ..
اقرأ أيضا: ملف الصحفيين العاملين لفائدة وكالة الاتصال الخارجي بحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق
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|Cote d'Ivoire
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Par:independentMen (Tunisia )
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