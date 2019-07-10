اضطراب وانقطاع في التزويد بمياه الشرب بعدة مناطق من معتمدية رواد

Mercredi 10 Juillet 2019
وات - أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في التزويد، غدا الخميس 11 جويلية 2019، بداية من الساعة التاسعة ليلا بعدة مناطق بمعتمدية رواد من ولاية اريانة.
وتشمل هذه المناطق، حسب بلاغ أصدرته الشركة الاربعاء، كل من حي نور جعفر (منطقة سيدي عمر) ووادي الزيرو (منطقة عيشوشة) ووادي الخياط (منطقة العبادلية) ونهج المواصلات والانهج المتفرعة عنه (حي الامل) ونهج البهجة والانهج المتفرعة عنه.
ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا، بداية من الساعة السادسة من صباح الجمعة 12 جويلية 2019، وفق ذات البلاغ.
وتشمل هذه المناطق، حسب بلاغ أصدرته الشركة الاربعاء، كل من حي نور جعفر (منطقة سيدي عمر) ووادي الزيرو (منطقة عيشوشة) ووادي الخياط (منطقة العبادلية) ونهج المواصلات والانهج المتفرعة عنه (حي الامل) ونهج البهجة والانهج المتفرعة عنه.
ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا، بداية من الساعة السادسة من صباح الجمعة 12 جويلية 2019، وفق ذات البلاغ.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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