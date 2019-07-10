Radio Babnet Tunisie On Air:   

اضطراب وانقطاع في التزويد بمياه الشرب بعدة مناطق من معتمدية رواد

Mercredi 10 Juillet 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
وات - أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في التزويد، غدا الخميس 11 جويلية 2019، بداية من الساعة التاسعة ليلا بعدة مناطق بمعتمدية رواد من ولاية اريانة.

وتشمل هذه المناطق، حسب بلاغ أصدرته الشركة الاربعاء، كل من حي نور جعفر (منطقة سيدي عمر) ووادي الزيرو (منطقة عيشوشة) ووادي الخياط (منطقة العبادلية) ونهج المواصلات والانهج المتفرعة عنه (حي الامل) ونهج البهجة والانهج المتفرعة عنه.


ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا، بداية من الساعة السادسة من صباح الجمعة 12 جويلية 2019، وفق ذات البلاغ.

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Sénégal - Bénin
    20:00: Nigeria - Afrique du Sud
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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