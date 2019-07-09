وزير التجهيز: الانتهاء من قسط الطريق السيارة قابس /عرام مع موفى 2019

Mardi 09 Juillet 2019



وات

- قال وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نورالدين السالمي، خلال زيارة ميدانية قام بها اليوم الثلاثاء، للطريق السيارة قابس/مدنين إنه من المنتظر استكمال أشغال هذه الطريق في الجزء الرابط منها بين مدينة قابس وعرام من معتمدية مارث والذي يمتد على مسافة 50 كلم مع موفى سنة 2019 وأشار إلى الأهمية التي تمثلها هذه الطريق بالنسبة لكامل الجنوب الشرقي وإلى الدور البارز الذي يمكن أن تضطلع به في دفع التنمية والاستثمار بولايات هذه المنطقة الثلاث (قابس ومدنين وتطاوين).وقد بلغت نسبة تقدم أشغال الطريق السيارة قابس/ مدنين التي تمتد على طول 84 كلم حوالي 68 بالمائة وحققت أقساطها الموجودة داخل الحدود الترابية لولاية قابس تقدما ملحوظا.من جهتها تقدمت أشغال مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين قابس والحامة والتي تمتد على طول 3ر21 كلم وتبلغ كلفة انجازها حوالي 7ر44 مليون دينار تقدما بنسبة 50 بالمائة .كما حقق مشروع حماية مدينة مارث من الفيضانات الذي خصصت له اعتمادات تناهز 4 مليون دينار تقدما بنسبة 35 بالمائة وهو مشروع يتضمن مكونات عديدة من بينها تهيئة وادي السقي ووادي الأجدل في شكل قنوات مختلفة الأحجام في طول 5ر2كلم وتهيئة ضفاف وادي مارث في طول 1 كلم.وقد كانت أشغال هذين المشروعين محل متابعة ميدانية من قبل وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية الذي زار مسكنين انتفعا بحي 2 مارس ببوشمة من معتمدية قابس الغربية ببرنامج تحسين السكن وتابع تقدم مشروع تهذيب حي بوشمة وهو مشروع خصصت له اعتمادات تبلغ 5ر2 مليون دينار وسينتفع به أكثر من 4000 ساكن.وأبرز بالمناسبة الأهمية التي يمثلها الجيل الثاني من برنامج تهذيب وادماج الأحياء السكنية في النهوض بالأوضاع المعيشية لسكان حوالي 150 حيا تتوزع بين مختلف ولايات الجمهورية باعتمادات تناهز 635 مليون دينار.من جهة أخرى، عاين السالمي الوضعية المتردية لوادي الطين بغنوش الذي يطالب الأهالي بتهيئته كما تابع في اطار زيارته لولاية قابس سير مشروع إتمام تعبيد الطريق المحلية 958 الرابطة بين منطقة تشين بمطماطة وحدود ولاية مدنين على مستوى بني خداش والذي تفوق كلفة إنجازه 3 مليون دينار.