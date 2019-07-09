الطرابلسي يتعهد بتوفير كل الظروف الملائمة لتسهيل عبور واقامة السياح الجزائريين بتونس

Mardi 09 Juillet 2019



وات

- تعهد وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي، بأن توفر تونس كل الظروف الملائمة خاصة على مستوى نقاط العبور بالمناطق الحدودية لتسهيل عملية دخول السياح الجزائريين.وجاءت تعهدات الطرابلسي، خلال لقائه، أمس الاثنين، وفدا من السياح الجزائرين على هامش تدشين احدى الوحدات الفندقية بالمنستير، وفق بيانات نشرتها الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وبين الطرابلسي "أن الاشقاء الجزائريين يتضامنون مع تونس خلال الأزمات وان اقبالهم على الوجهة التونسية أصبح تقليدا وان السوق الجزائرية تكتسي اهمية كبرى النسبة الى السياحة التونسية" .وتوافد على تونس، ما بين جانفي و أفريل 2019، زهاء 500 ألف سائح علما وان تونس تتطلع الى استقطاب زهاء 9 ملايين سائح خلال سنة 2019 .