19 نوفمبر محاكمة الارهابي الذي ذبح الأمني رياض بروطة واصاب زميله في باردو

Mardi 09 Juillet 2019



باب نات

- حددت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية موعد 19 نوفمبر للنظر في قضية ذبح الضابط رياض بروطة بسكين والاعتداء على زميله من قبل عنصر ارهابي زياد الغربي موالي لداعش الارهابي ..وللاشاؤة فقد طلبت هيئة الدفاع القائمة بالحق الشخصي في حق عائلة الشهيد رياض بروطة التاخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية كما طلب محامو المتهم التاخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة التاخير ....وللتذكير فان اطوار لقضية تعود الى يوم 1 نوفمبر 2017 إثر تعمّد شخص مهاجمة دوريّة أمنيّة تابعة لشرطة المرور بساحة باردو. ثم تولى طعن ضابط بسكين على مستوى رقبته. واستهدف زميله على مستوى جبينه.وقد تمّ إلقاء القبض على ذلك الشخص المدعو زياد الغربي الذي اعترف وفق التحرّيات آنذاك بتبنيه الفكر التكفيري منذ 3 سنوات. ويعتبر أن رجال الأمن طواغيت على حدّ تعبيره وأن قتلهم هو نوع من أنواع الجهاد وفق اعتقاده وقد ردد خلال تنفيذه الجريمة عبارة "الله أكبر "وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي قد أفاد في وقت سابق بأنه تم تغيير الإحالة في التهم الموجهة إلى الإرهابي زياد الغربي من تهمة محاولة القتل إلى القتل العمد.ويشار أيضا الى أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي حول تسريب مقطع فيديو تضمن جزءا من مجريات استنطاق منفذ العملية الإرهابية زياد الغربي....