اتفاقية بين جامعة النسيج والملابس ومشروع وظائف تونس الامريكي لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة

Lundi 08 Juillet 2019



وات

- وقعت الجامعة التونسية للنسيج والملابس، الاثنين، اتفاقية تعاون مع مشروع "وظائف تونس" الذي تموله الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، بهدف الاحاطة بالمؤسسات وتسهيل نفاذها الى التمويل وتحسين تموقعها في السوق.وستمكن هذه الاتفاقية من تسهيل نفاذ المؤسسات الى التمويل وتعزيز قدراتها ودعم التشغيلية في المناطق ذات الاولوية الى جنب تحسين القدرة التنافسية للشركات.ويتعهد مشروع وظائف تونس، بموجب هذه الاتفاقية، بتوفير الاستشارات والدورات التدريبية المتفق عليها والإشراف على مراقبة الجودة وتوفير المساعدة الفنية للمؤسسات مع المحافظة على سرية المعلومات المالية والفنية التي تقدمها الجامعة.وتلتزم الجامعة التونسية للنسيج والملابس، من جهتها، بتوفير الموارد الضرورية والمعطيات والمعلومات اللازمة لانجاز الاهداف المرجوة وتحديد المؤسسات التي يسيرها شبان وصاحبات اعمال ومد مشروع وظائف تونس بالمعلومات الخاصة بالمستثمرين ومواطن الشغل الاضافية المنبثقة عن الاتفاقية.وتتوفر الاتفاقية، التي تندرج في اطار استراتيجية الجامعة لدعم المؤسسات، على اليات للاحاطة بالمؤسسات في 9 جهات موجوده فيها الجامعة لتحسين الوضعية للمؤسسات والولوج للتسهيلات البنكية من خلال وضع خبراء في المالية على ذمة المؤسسات للقيام بالتشخيص المالي وتحديد الحاجيات والقيام بالدراسات المالية ومطالب القروض، وفق رئيس الجامعة ، حسني بوفادن خلال موكب توقيع الاتفاقية.وقد سجلت صاردات قطاع النسيج والملابس، خلال شهر ماي 2019، تطورا بنسبة 7ر5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، التي شهدت بداية انتعاش القطاع بفضل ارتفاع صادراته بنسبة 3 بالمائة باحتساب اليورو لتبلغ 4ر2 مليار يورو مقارنة بسنة 2017، وفق ما اكده بوفادن.وأكد المسؤول، ان الهدف يتمثل في بلوغ حجم صادرات للقطاع بقيمة 4 مليار يورو في افق سنة 2020 سيما وان سنة 2019 سجلت احداث 100 مشروع منهم 38 مشروعا في مناطق داخلية على غرار قفصة وتوزر، حسب قوله.ويشار الى ان مشروع "وظائف تونس" هو برنامج يمتد على خمس سنوات ويدعم المؤسسات والصغرى والمتوسطة قصد خلق مواطن الشغل وتحسين نجاعة التكوين المهني وتطوير اليد العاملة من خلال ضمان تلبية هذه البرامج لاحتياجات القطاع الخاص وتحسين المناخ السياسي والتنظيمي بما يمكن من تحسين تنافسية الشركات التونسية.وتعد الجامعة التونسية للنسيج والملابس التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، التي تمثل قطاعا اقتصاديا رئيسيا، حوالي 600 منخرط من المؤسسات الناشطة في النسيج والملابس توفر حوالي 160الف موطن شغل مباشر (حوالي ثلث اليد العاملة الصناعية).وتهدف الجامعة الى دعم صناعة النسيج والملابس عبر تحسين الإدماج الجهوي والجندري وترفيع استثمارات الشركات النامية وتسهيل نفاذها الى الأسواق العالمية.