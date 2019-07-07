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النهار الجزائرية : جزائريون ممنوعون من دخول تونس بسبب اللحية...

Dimanche 07 Juillet 2019

Dimanche 07 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع النهار اون لاين الجزائري و هو موقع جريدة النهار مقالا تحت عنوان " جزائريون ممنوعون من دخول تونس بسبب اللحية والاجراء الحدودي “اس 17” قالت فيه " عاد مجددا الحديث عن الاجراء المتعلق بمنع بعض الجزائريين من السفر نحو الجمهورية التونسية. وعدم السماح لهم بإتمام الاجراءات الجمركية على مستوى المعابر الحدودية البرّية في الشق التونسي، عقب تسجيل العمليات الارهابية الاخيرة. وذلك لأسباب لا تذكر ولا تقدم على اثرها شروحات تقنع المتعرض للمنع أو وثيقة اخطار يمكنه على الأقل الطعن امام الجهات القضائية أو الادارية المختصة, بدل تركه في حيرة من أمره، خاصة وأن جميع من تعرض للمنع ليست لديهم قضايا مسجلة سواء على مستوى الجزائر أو تونس مهما كان نوعها، انما جاء القرار شفويا على خلفية وضع أغلبهم للحية في وجوههم.

و أضاف المقال بأنه وحسب المعلومات التي تحصل عليها تلفزيون النهار، فإن قرارات المنع التي تستند عليها السلطات الأمنية التونسية، بالنسبة للجزائريين الذين لا يسمح لهم بالعبور رغم عدم تورطهم في أي قضية وليست لديهم أحكام قضائية، هي قرارات متمخضة عن اجراء حدودي صادر عن وزارة الداخلية يعرف باسم “اس 17″، وهو الاجراء المعمول به رغم ما يخلقه من جدل داخل الأوساط الحقوقية التونسية لانه لا يستند على أي فقه قانوني في التشريع الخاص بهم، وقد أصبح اجراء يعرقل حركية الكثير من المواطنين الجزائريين لمجرد الشبهة ويشمل 3 أصناف هم من يضع اللحية ومن يتشابه اسمه مع شخص محل تفتيش ومن ينجز له اعوان العبور بطاقات ارشادية أو ما يعرف عندنا ببطاقات لفت الانتباه.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185307

Abid_Tounsi  (United States)  |Dimanche 07 Juillet 2019 à 13h 21m |           
سيبوا الناس يزي من الفضايح... حماقة البغل الهارب تصرون على توارثها؟؟



Special can 201
    17:00: Madagascar - RD Congo
    20:00: Algérie - Guinée
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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