وحدات الحرس الديواني تحبط عمليات تهريب بقيمة فاقت 5,6 مليون دينار خلال أسبوع

Mardi 02 Juillet 2019



وات

- أحبطت مصالح الحرس الديواني ، خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 جوان 2019، عددا من عمليات التهريب أفضت الى حجز كميات هامة من البضائع فاقت قيمتها الجملية 5,6 مليون دينار، وفق بيانات أوردتها الادارة العامة للديوانة.وأوضحت الديوانة التونسية ، أن مصالحها أمنت 551 دورية مراقبة وجولان انتهت الى رفع 139 محضرا وقد شملت أبرز عمليات الحجز مبلغا ماليّا قدره 226 ألف أورو و96440 علبة سجائر وأكثر من 10 آلاف لتر من المحروقات إضافة إلى 9400 قطعة ملابس جاهزة وما يناهز 14 ألف قطعة دواء و51 وسيلة نقل.ولاحظت الديوانة التونسية أن أبرز العمليات النوعية تمثلت في حجز الوحدة البحرية للديوانة 7 أطنان من سمك التن الأحمر وذلك في إطار التصدي لظاهرة الصيد العشوائي حيث تم على إثر تفتيش إحدى مراكب الصيد من قبل أعوان الفصيل البحري للديوانة بالمهدية العثور على كمية السمك المذكورة.وقامت فرقة الحرس الديواني بمدنين بضبط 20 ببغاء من النوعية النادرة بلغت قيمتها 80 ألف دينار كانت مخفية داخل سيارة مواطن تونسي قادم من القطر الليبي.وتمكنت فرقة الحرس الديواني بالقصرين بحجز كمية من التجهيزات الكهرومنزلية المهربة إحتوت على أجهزة تلفاز ومكيفات هواء وأجهزة تبريد قدرت قيمتها الجملية ب100 ألف دينار.