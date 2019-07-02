سافر الى زوارة اللليبية ثم حرق الى ايطاليا ففرنسا فوجد نفسه مورطا في قضية ارهابية

Mardi 02 Juillet 2019
باب نات - مثل ظهر اليوم الثلاثاء امام الدائرة الخامسة المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس شاب في العقد الثاني من العمر يعمل كحداد متهم بالنشاط ضمن شبكة لتسفير المقاتلين الى بؤر التوتر وبالتحديد الى داعش ليبيا وسوريا خلال سنة 2014 مقابل حصوله على مبالغ مالية متفاوتة...
باستنطاق المتهم انكر جميع التهم المنسوبة إليه وبين انه سافر فعلا الى مدينة زوارة الليبية ثم تمكن من الابحار خلسة من هناك الى القطر الايطالي ثم تعرف على فرنسية وسافر معها الى فرنسا نافيا تبنيه لأي فكر جهادي تكفيري أو تلقيه أي تدريبات عسكرية وقتالية في معسكرات في القطر الليبي... موضحا انه خلال فترة اقامته في فرنسا تم ترحيله بسبب هذه القضية طالبا العفو والحكم عليه بعدم سماع الدعوى ..
المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم...
باستنطاق المتهم انكر جميع التهم المنسوبة إليه وبين انه سافر فعلا الى مدينة زوارة الليبية ثم تمكن من الابحار خلسة من هناك الى القطر الايطالي ثم تعرف على فرنسية وسافر معها الى فرنسا نافيا تبنيه لأي فكر جهادي تكفيري أو تلقيه أي تدريبات عسكرية وقتالية في معسكرات في القطر الليبي... موضحا انه خلال فترة اقامته في فرنسا تم ترحيله بسبب هذه القضية طالبا العفو والحكم عليه بعدم سماع الدعوى ..
المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم...
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Par:falfoul (Tunisia )
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