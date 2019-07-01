تاجيل تطبيق الزيادة في اتاوة السفر في مطاري النفيضة والمنستير ب4اورو الى 1 نوفمبر 2019

Lundi 01 Juillet 2019



وات

- تم تأجيل تطبيق زيادة بقيمة 4 اورو (اي حوال 13 دينار) في اتاوة السفر(عند المغادرة) انطلاقا من مطاري النفيضة - الحمامات والمنستير - الحبيب بورقيبة، الى يوم 1 نوفمبر 2019 عوضا عن 1 اوت 2019، وفق ما اعلنت عنه وزارة السياحة والصناعات التقليدية، الاثنين.واتخذ هذا القرار كل من وزير السياحة، روني الطرابلسي، ووزير النقل، هشام بن احمد، بهدف "مواكبة حسن سير الموسم السياحي ودعم الفاعلين في قطاعي السياحة والنقل، حسب ما ورد في بلاغ لوزارة السياحة.ويقيم هذا القرار الدليل على "الاهمية التي توليها تونس لظروف استقبال السياح واقامتهم في البلاد وكذلك لسلامة ولجودة الخدمات مع الحرص على ضمان استدامة البنى التحتية للملاحة الجوية".وتتطلع تونس الى ان تسجل هذه السنة توافد 9 ملايين سائح مع موفى 2019، وهو رقم لم تبلغه منذ سنة 2011