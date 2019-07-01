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سهرات متنوعة تؤثث برنامج المهرجان الصيفي بجمنة

Lundi 01 Juillet 2019

Lundi 01 Juillet 2019
وات - تنطلق مساء الاثنين فعاليات المهرجان الصيفي بجمنة من معتمدية قبلي الجنوبية لتتواصل على مدى أربعة أيام.
وتجمع البرمجة بين عدة عروض متنوعة في محاولة للاستجابة إلى مختلف الاذواق، علاوة على المساهمة في إثراء المشهد الثقافي بهذه الربوع وفق ما اكده مدير هذه الدورة منذر العابد صباح اليوم لمراسل "وات" بالجهة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الدورة تسجل عودة إحياء المهرجان الصيفي بجمنة الذي انطلق منذ سنة 1992 ثم توقف بعد الثورة، مؤكدا أهمية الفعل الثقافي بالمنطقة التي تزخر بالعديد من المواهب خاصة في مجال المسرح، ومثمنا دعم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية التي ساعدت الهيئة الحالية للمهرجان في تجاوز الكثير من الصعوبات التنظيمية على حد تعبيره.


وأشار العابد إلى أن الافتتاح سيكون مع سهرة موسيقية يحييها الفنان محمد الطاهري لتتواصل العروض في سهرة اليوم الثاني مع عرض غنائي تنشيطي للأطفال والعائلات بعنوان "عائلة تروبادور" لجمعية النهروان لعشاق الخشبة بالرديف تحت إشراف الفنان المسرحي منصور مصباحي، ليكون رواد هذه التظاهرة على موعد في سهرة اليوم الثالث مع عرض مسرحي بعنوان "ماء وملح" وهو من إنتاج جمعية مسرح المدينة بجمنة عن سينوغرافيا واخراج منذر العابد ونص نجيب الرحال.
ويختتم المهرجان في سهرة اليوم الرابع مع الطرب في حفل تحييه الفنانة التونسية نوال غشام.

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Afrique du Sud - Maroc (0-1)
    17:00: Namibie - Côte d'Ivoire (1-4)
    20:00: Kenya - Sénégal
    20:00: Tanzanie - Algérie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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