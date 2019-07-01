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عام سجنا مع تاجيل التنفيذ في حق مواطن اغلق الباب على نفسه لمدة 3اشهر للتواصل مع الدواعش

Lundi 01 Juillet 2019

Lundi 01 Juillet 2019
باب نات - اصدرت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بعام سجنا مع تاجيل التنفيذ في حق مواطن اتهم باغلاق الباب على نفسه لمدة 3اشهر للتواصل مع دواعش يقاتلون في سوريا منذ 2013...


باستنطاق المتهم انكر تبنيه للفكر الجهادي التكفيري موضحا انه كان يغلق الباب على نفسه ولم يغادر غرفته لفترة ثلاث اشهر تقريبا بسبب ظروف نفسية كان يمر بها نافيا تواصله مع أي قيادي داعشي فواجهه القاضي. بالارساليات التى جمعته مع بعض المقاتلين ضمن داعش الارهابي من بينهم شاب من ابناء حيه فاعترف بتواصله مع هذا الأخير مشيرا الى انه ''حرق'' معه الى ايطاليا ثم تم ترحيله الى تونس بعد الثورة موضحا انه خلال سنة 2013 علم بانه سافر الى سوريا نافيا علمه بانضمامه الى تنظيم داعش الارهابي طاليا التخفيف عنه قدر الإمكان ..


  
  
     
  
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    20:00: Tanzanie - Algérie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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