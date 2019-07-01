عام سجنا مع تاجيل التنفيذ في حق مواطن اغلق الباب على نفسه لمدة 3اشهر للتواصل مع الدواعش

Lundi 01 Juillet 2019
باب نات - اصدرت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بعام سجنا مع تاجيل التنفيذ في حق مواطن اتهم باغلاق الباب على نفسه لمدة 3اشهر للتواصل مع دواعش يقاتلون في سوريا منذ 2013...
باستنطاق المتهم انكر تبنيه للفكر الجهادي التكفيري موضحا انه كان يغلق الباب على نفسه ولم يغادر غرفته لفترة ثلاث اشهر تقريبا بسبب ظروف نفسية كان يمر بها نافيا تواصله مع أي قيادي داعشي فواجهه القاضي. بالارساليات التى جمعته مع بعض المقاتلين ضمن داعش الارهابي من بينهم شاب من ابناء حيه فاعترف بتواصله مع هذا الأخير مشيرا الى انه ''حرق'' معه الى ايطاليا ثم تم ترحيله الى تونس بعد الثورة موضحا انه خلال سنة 2013 علم بانه سافر الى سوريا نافيا علمه بانضمامه الى تنظيم داعش الارهابي طاليا التخفيف عنه قدر الإمكان ..
باستنطاق المتهم انكر تبنيه للفكر الجهادي التكفيري موضحا انه كان يغلق الباب على نفسه ولم يغادر غرفته لفترة ثلاث اشهر تقريبا بسبب ظروف نفسية كان يمر بها نافيا تواصله مع أي قيادي داعشي فواجهه القاضي. بالارساليات التى جمعته مع بعض المقاتلين ضمن داعش الارهابي من بينهم شاب من ابناء حيه فاعترف بتواصله مع هذا الأخير مشيرا الى انه ''حرق'' معه الى ايطاليا ثم تم ترحيله الى تونس بعد الثورة موضحا انه خلال سنة 2013 علم بانه سافر الى سوريا نافيا علمه بانضمامه الى تنظيم داعش الارهابي طاليا التخفيف عنه قدر الإمكان ..
|
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|-1
|0
|2
|0
|0
|2
|-3
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- Hier 23:42 طوبالشوت
- Hier 22:31 تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها حاكم دبي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:30
|05:03
|03:08
|
33°
|33°
|% 26
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|33°-24
|36°-25
|38°-27
|41°-28
|40°-28
Follow @babnet_Tunisie
(138 010) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 99 597) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 532) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 76 591) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 72 528) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 66 797) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 748) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 56 428) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 55 801) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 558) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 296) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 506) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 619) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 454) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 43 041) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 636) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 41 204) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 128) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 40 012) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 38 636) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:manoura (Tunisia )
Sur: اتّهمه لعماري بالتخطيط ل ''إنقلاب'' ,عبد الفتاح مورو يردّ : لديّ مايثبت إتصالي بمحمد الناصر 3 مرات صباح الخميس وظهره