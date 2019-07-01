اتطلاقا من 5 جويلية 2019 انتخاب عمادة الهيئة الوطنية للمحامين وعضوية مجلسها ورئاسة الفروع ومجالسها

Lundi 01 Juillet 2019



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- تنطلق يوم الجمعة القادم الموافق ل5 جويلية 2019، الجلسات العامة العادية والانتخابية لانتخاب عمادة الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وعضوية مجلس الهيئة ورئاسة الفروع ومجالسها للدورة 2019-2022، لتتواصل إلى 4 أوت القادم2019 وذلك بعد انتهاء كافة آجال تقديم الترشحات أمس الأحد.وتنعقد الجلسة العامة العادية للهيئة الوطنية للمحامين حسب جدول الجلسات، يوم الجمعة 5 جويلية الحالي على أن يكون يوم السبت 6 جويلية تاريخ الجلسة العامة الانتخابية وذلك بقصر المعارض بالشرقية.وتتواصل الجلسات العامة العادية والانتخابية لمختلف الفروع الجهوية للمحامين بكل من قابس وتونس والقيروان ومدنين وصفاقس والكاف والقصرين وقفصة وسليانة والمهدية وسوسة والمنستير وباجة وجندوبة ونابل وسيدي بوزيد وبنزرت خلال الفترة الممتدة بين 12 جويلية و4 أوت 2019.وكان عميد المحامين عامر المحرزي ذكر في بلاغ الخميس الماضي حول جدول الجلسات العادية والانتخابية، بالفصل 47 من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين، بأنه "من حق كل مترشح أن يقوم بحملته الانتخابية بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك الصحافة شريطة الابتعاد عن الإشهار، وعدم المساس بشرف المهنة أو بكرامة بقية المترشحين". وأضاف أنه "يحجر على المترشح الاستعانة في حملته بأناس من خارج المهنة"، ملاحظا أنه "يمكن لكل مترشح أن يعد برنامجا انتخابيا مكتوبا".