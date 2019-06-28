الطبوبي: تونس اليوم في حاجة الى وحدة وطنية حقيقية والى رص الصفوف بعيدا عن كل التجاذبات واستغلال الظرف

Vendredi 28 Juin 2019



وات

- قال الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الجمعة في تصريح اعلامي بالحمامات أن "تونس التي تعرضت يوم أمس الخميس الى اعتداء غاشم وجبان هي في امس الحاجة الى وحدة وطنية صماء حقيقية والى رص الصفوف بعيدا عن كل المناكفات والتجاذبات واستغلال الظرف".وأكد الطبوبي على هامش افتتاح أعمال مؤتمر الجامعة العامة للأشغال العمومية والإسكان والبيئة أن هذه الحادثة التي يمكن اعتبارها "نكسة من النكسات" لن تؤثر في الشعب التونسي وليس أدل على ذلك ما قام به جمع من المواطنين التونسيين الذين تجمعوا بموقع العملية وهتفوا بالنشيد الوطني.وشدد أمين عام المنظمة الشغيلة على أنه لا خوف على تونس التي ستبقى بفضل ارادة شعبها رائدة في مجال الحرية والديمقراطية وقادرة على تجاوز الأزمات وعلى تحويل النكسات الى نجاحات.وأكد أن الإتحاد سيكون بالمرصاد لكل من تخول له نفسه الانحراف بمسار البلاد عن خياراتها الوطنية الكبرى و سيبقى صمام أمان للبلاد خاصة وأن هذه المنظمة هي ملك للشعب وتربت على الروح الوطنية وعلى المسؤولية العالية.وعلق على ما روج من أخبار عن وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بالقول "ما من أحد معصوم من المرض أو الموت و ليس من الأخلاق استباق الموت لأي كان والقيام بذلك هو في باب الانحطاط الأخلاقي" حسب تقديره.وشدد الطبوبي على أن تونس في حاجة الى كل مؤسساتها الدستورية لتتجاوز هذه المرحلة بسلام والوصول الى الإستحقاقات الإنتخابية التي تشكل أكبر تحد للإرهابيين ولأعداء الديمقراطية.