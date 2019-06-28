10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخطية ب28 مليارا في حق المدير العام السابق لاتصالات تونس...

Vendredi 28 Juin 2019



باب نات

- قررت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة بعد النظر في ملف قضية فساد مالي بشركة اتصالات تونس بالحكم ب10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق منتصر وايلي المدير العام السابق لاتصالات تونس المحال بحالة فرار وتخطئته ب28 مليارا ..هذ وحكمت المحكمة ب10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق 4 متهمين من بينهم فرنسي الجنسية يدعى فرانسيسكو لوكاس ..