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10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخطية ب28 مليارا في حق المدير العام السابق لاتصالات تونس...

Vendredi 28 Juin 2019

Vendredi 28 Juin 2019
باب نات - قررت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة بعد النظر في ملف قضية فساد مالي بشركة اتصالات تونس بالحكم ب10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق منتصر وايلي المدير العام السابق لاتصالات تونس المحال بحالة فرار وتخطئته ب28 مليارا ..

هذ وحكمت المحكمة ب10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في حق 4 متهمين من بينهم فرنسي الجنسية يدعى فرانسيسكو لوكاس ..


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184780

Devil  (France)  |Vendredi 28 Juin 2019 à 12h 36m |           
...بحالة فرار...




Special can 201
    15:30: Tunisie - Mali
    18:00: Maroc - Côte d'Ivoire
    21:00: Afrique du Sud - Namibie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 6 2 2 0 0 5
Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 4 2 0 2 0 1
Burundi 0 2 0 0 2 -2
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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