النظر في الإجراءات المتخذة لإنجاح موسم النظر في الإجراءات المتخذة لإنجاح موسم عودة الجالية التونسية وتقديم أفضل الخدمات لأبنائها وتقديم أفضل الخدمات لأبنائها

Jeudi 27 Juin 2019



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- مثل النظر في الإجراءات المتخذة لإنجاح موسم عودة الجالية التونسية ولتقديم أفضل الخدمات لأبنائها محور جلسة عمل جمعت وفد برلماني من أعضاء لجنة شؤون التونسيين بالخارج صحبة مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالتونسيين بالخارج مع التنسيقية الخاصة بافتتاح موسم العودة الصيفية التي نظمتها الشركة التونسية للملاحة على متن السفينة "تانيت" في رحلتها تونس- مرسيليا- تونس من 23 إلى 26 جوان 2019.وأكد أعضاء الوفد النيابي ضرورة الرفع من مستوى الحملات الاتصالية والإعلامية للترويج لهذه الإجراءات والتعريف بها باستعمال كل الوسائل الاتصالية المتاحة، مقترحين عديد الحلول للإشكاليات، التي لم يتم التوصل إلى حلها وخاصة منها تلك المتعلقة بحاملي الأدباش وتحديد تعريفة رسمية للخدمات المقدمة من قبلهم، فضلا عن تعزيز مجهودات جميع الأطراف للقضاء على كل التجاوزات.كما تمت مناقشة عديد المسائل ذات العلاقة بملف الهجرة والجالية المقيمة بالمهجر على غرار وضعية ميناء جرجيس خلال جلسة عمل ثانية انعقدت يوم الثلاثاء الفارط فضلا عن التداول حول موضوع التذاكر المجانية.وأكد النواب في هذا الصدد ضرورة اعتماد معايير موضوعية وشفافة فضلا عن التنسيق مع النواب المنتخبين عن الدوائر بالخارج لتحديد القوائم الاسمية المنتفعة بهذه التذاكر خاصة في البلدان التي لا يوجد فيها ملحقين اجتماعيين، مشددين على ضرورة حفظ كرامة المنتفعين من هذا الإجراء وعدم التشهير بصفاتهم.ومن جهة أخرى أشرف الوفد على إتمام إجراءات الشرطة والديوانة على متن الباخرة "تانيت"، التي تم جمعها في طابق واحد لاختصار الوقت والحد من التنقلات بما مكّن من تسجيل حوالي 1500 مسافر و600 سيارة في ظرف 6 ساعات وهو رقم قياسي لم يعهد من قبل.كما تمّ عقد لقاء بالمسافرين، بحضور كافة المتدخلين المشاركين في هذه الرحلة، حيث أثيرت العديد من الإشكاليات منها ارتفاع أسعار التذاكر وطول الإجراءات الديوانية ووجود بعض التجاوزات.يذكر أن الوفد ضم إضافة إلى النواب، عددا من الإطارات الممثلة عن المؤسسات المعنية بملف التونسيين بالخارج وهي وزارة النقل والشركة التونسية للملاحة ووزارة المالية (الديوانة التونسية) ووزارة الداخلية (إدارة الحدود والأجانب) والشركة التونسية للشحن والترصيف وديوان البحرية التجارية والموانئ وديوان التونسيين بالخارج إضافة الى عدد من ممثلي سائل الإعلام.