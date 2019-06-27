Radio Babnet Tunisie On Air:   

حالة تاهب قصوى واجراءات امنية وقائية مشددة بمطار تونس قرطاج

Jeudi 27 Juin 2019

Jeudi 27 Juin 2019
وات - تم اتخاذ اجراءات أمنية ووقائية مشددة بمطار تونس قرطاج الدولي ومنع دخول كل المرافقين اليه مع تركيز عديد الاحزمة خارج المبنى الرئيسي للمطار تحسبا لكل طارئ، وفق ما عاينته مراسلة (وات) بالمطار.

وأكد الكاتب العام للنقابة الجهوية لامن مطار تونس قرطاج، أنيس الورتاني، في تصريح لـ(وات)، ان هذه الاجراءات تأتي في اطار الحرص على سلامة المسافرين والمواطنين كما تندرج ضمن برنامج وقائي من الارهاب تم اطلاقه منذ 2014 في اطار استراتيجية وطنية للتوقي من الارهاب.


وذكر ان هذا البرنامج منبثق عن اللجان الامنية التي اشتغلت لسنوات على هذا المشروع وهي تجتمع بصفة دورية لمواكبة ما يجري من احداث.
واشار الورتاني، الى ان مثل هذه الاجراءات يقع اتخاذها في حال حدوث طارئ ما.

وقد تم اليوم اقرار تدابير واحتياطات امنية ووقائية حول كل المنافذ المؤدية الى المطار والتقليص من عددها.
وشدد المتحدث على ان الامن مستتب بالمطار مع الحفاظ على سلامة المسافرين.
يذكر أنه يتم تامين الرحلات المبرجة بصفة عادية.

  
  
     
  
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Ouganda 4 2 1 1 0 2
Zimbabwey 1 2 0 1 1 -3
RD congo 0 2 0 0 2 -4
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 6 2 2 0 0 2
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Guinee 1 2 0 1 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
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