Radio Babnet Tunisie On Air: Souad Mohamed - Ana Haweet  

قفصة: المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتلقى 22 عريضة متعلقة بشبهات فساد

Mardi 25 Juin 2019

Mardi 25 Juin 2019
وات - تلقى المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقفصة منذ تدشينه خلال شهر افريل الماضي والى غاية شهر جوان الجاري، 22 عريضة متعلقة بشبهات فساد، وفق ماذكرته رئيسة المكتب زكية عمار في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.

وأضافت رئيسة المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقفصة أنه "تم الانطلاق في عملية التقصي في هذه العرائض من قبل لجنة محققين بالهيئة المركزية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتثبت في جديتها".


من جانب آخر، صرحت عمار بأن المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقفصة "تلقى 59 تصريحا بالمكتسبات والمصالح"، واشارت إلى أن "عملية قبول عمليات التصاريح مازالت متواصلة بالمكتب".
واشارت الى ان المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقفصة "سيقوم خلال الفترة القادمة ببرمجة جملة من الندوات العلمية والأنشطة التحسيسية بهدف نشر ثقافة مكافحة الفساد".

  
  
     
  
cadre-dfe712c08095a1ececc6c202c6b4cea3-2019-06-25 21:07:24






0 de 0 commentaires pour l'article 184609



Special can 201
    18:00: Cameroun - Guinée-Bissau (2-0)
    21:00: Ghana - Bénin
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الثلاثاء 25 جوان 2019 | 21 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:14 12:29 05:00 03:05
26°
 25° % 50 :الرطــوبة
تونــس 22°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
25°-2234°-2433°-2435°-2536°-24
  • Avoirs en devises
    13126,4

  • (25 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,29764 DT        1$ =2,87833 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 juin)   407,7 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561494825|184609 172|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires