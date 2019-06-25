قفصة: المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتلقى 22 عريضة متعلقة بشبهات فساد

Mardi 25 Juin 2019



وات

- تلقى المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقفصة منذ تدشينه خلال شهر افريل الماضي والى غاية شهر جوان الجاري، 22 عريضة متعلقة بشبهات فساد، وفق ماذكرته رئيسة المكتب زكية عمار في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.وأضافت رئيسة المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقفصة أنه "تم الانطلاق في عملية التقصي في هذه العرائض من قبل لجنة محققين بالهيئة المركزية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتثبت في جديتها".من جانب آخر، صرحت عمار بأن المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقفصة "تلقى 59 تصريحا بالمكتسبات والمصالح"، واشارت إلى أن "عملية قبول عمليات التصاريح مازالت متواصلة بالمكتب".واشارت الى ان المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقفصة "سيقوم خلال الفترة القادمة ببرمجة جملة من الندوات العلمية والأنشطة التحسيسية بهدف نشر ثقافة مكافحة الفساد".