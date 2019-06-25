قفصة: المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتلقى 22 عريضة متعلقة بشبهات فساد

Mardi 25 Juin 2019
وات - تلقى المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقفصة منذ تدشينه خلال شهر افريل الماضي والى غاية شهر جوان الجاري، 22 عريضة متعلقة بشبهات فساد، وفق ماذكرته رئيسة المكتب زكية عمار في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.
وأضافت رئيسة المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقفصة أنه "تم الانطلاق في عملية التقصي في هذه العرائض من قبل لجنة محققين بالهيئة المركزية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتثبت في جديتها".
من جانب آخر، صرحت عمار بأن المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقفصة "تلقى 59 تصريحا بالمكتسبات والمصالح"، واشارت إلى أن "عملية قبول عمليات التصاريح مازالت متواصلة بالمكتب".
واشارت الى ان المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقفصة "سيقوم خلال الفترة القادمة ببرمجة جملة من الندوات العلمية والأنشطة التحسيسية بهدف نشر ثقافة مكافحة الفساد".
وأضافت رئيسة المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقفصة أنه "تم الانطلاق في عملية التقصي في هذه العرائض من قبل لجنة محققين بالهيئة المركزية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتثبت في جديتها".
من جانب آخر، صرحت عمار بأن المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقفصة "تلقى 59 تصريحا بالمكتسبات والمصالح"، واشارت إلى أن "عملية قبول عمليات التصاريح مازالت متواصلة بالمكتب".
واشارت الى ان المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقفصة "سيقوم خلال الفترة القادمة ببرمجة جملة من الندوات العلمية والأنشطة التحسيسية بهدف نشر ثقافة مكافحة الفساد".
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:14
|12:29
|05:00
|03:05
|
26°
|25°
|% 50
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|25°-22
|34°-24
|33°-24
|35°-25
|36°-24
Follow @babnet_Tunisie
(136 152) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 96 699) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 348) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 829) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 616) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 65 193) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 55 547) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 53 937) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 49 742) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 664) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 45 249) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 347) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 904) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 39 824) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 38 219) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 083) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 37 277) نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظ
( 36 680) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
( 35 561) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 590) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
Par:essoltan (France )
Sur: وزارة الصناعة: الترفيع في فاتورة الكهرباء بنسبة 10 بالمائة لم يشمل سوى التعريفة التي تتعدى الاستهلاك المفرط