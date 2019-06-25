الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد على النائبة المرسني

Mardi 25 Juin 2019
باب نات - تعقيبا على تعقيب على تَصريحات النائبة عن حركة النّهضة سناء المرسني اثر طرد زوجها من طرف شركة المحروقات الايطالية "اني" بسبب مواقفها الرافضة لترخيص الشركة في برج الخضراء. وصلنا البلاغ التوضيحي التالي من الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين:
بكُلِّ أسَفٍ بلَغ إلينا ، نحنُ عُمّال شركة "إيني" بوادِي زار، من المنخرطين في الاتحاد العام التّونسي للشغل وكذلك من غير المُنْخرطين، ما تناقَلَتْهُ اليوم بعض الصّحُف الإلكترونية ومواقع التّواصل الاجتماعي، من تَصْريحاتِ تَرَدّدَت عن النّائبِ بمجلس النّواب المُوَقّر السّيّدَة؛ سناء المِرسَني، بخصوص ما قالت أنّهُ طَرْدٌ لِزَوجِها من عَملِهِ بشركة " إيني"، مَقرّها بتونس العاصمة، وذلك – وِفْقَ قَولِها - على خلفية مُعارَضَتِها، داخل البرلمان، مَنْحَ الشرِكة لرخْصَةِ استغلال حَقل بُرج الخضراء، وغيرَ ذلك من التّصريحات، التي نُدينُها ونستنكرُها عبر هذا البيان.
إنّا، وإنْ كان مِنّا النّقابيون المعهودِ عنهم دِفاعَهم عن حُقُوقِ العُمّال، إلّا أنّ شِعارَنا هذا لا يزالُ تحتَ عنوان عَريضِ وهو "احْقاقُ الحَقّ" وإيلاءُهُ الأولوية القصوى في في كل علاقاتنا مع المُشَغّلين .. وإذ نَجِدُ أنْفُسَنا اليومَ أمامَ تَصريحاتٍ من هذا القبيل، غير صحيحة بالمَرّة، تَصْدُرُ عن نائبٍ بالبرْلَمان يُفْتَرَضُ به أن يتَحَرّى الحقيقة قبل كيل الاتّهَامَات، فإنّا نُحِيطُ الرأي العام وكل مَن ليسَ له دِرايةٌ بهذا الشأن عن قرب، بأنّا اشتغلنا مع السيّد شكيب الخَلّوفي لِما يَكْفي من الوَقت لِنتفاجأ بعَدَم انضباطِهِ في العمل، وكثرة تَغَيّبِه، مع قلّة احترامِه لِزملائه في استغلالٍ واضِح لنُفوذٍ، ما كان ليستغِلّهُ لولا قُرْبُه من مَراكز صُنع القرار، حَتّى بات يُلَمّحُ بهذا النّفوذ لكلّ زمُلائِه في العَمَل رُبّما في مُحَاوَلَةٍ لإرهابِهم واخضاعِهم، أو طَمعًا في نَيْل مَراتِبَ على حِساب من هو أولى وأجدَرُ مِنه بها، عِلْمًا وأن السّيّد" شَكيب الخَلّوفي" لا تَرْبِطُه، قانونيا، علاقةٌ مُباشِرَة بشركَة " إيني"، وإنما يَشْتَغِلُ لَدَيْها في إطار عَقد يربطُ شركتُة بشركة "إيني" لإسداء خَدَماتٍ مَحدُودَة لِفائدَة هذه الأخيرة.
وإذ نَشهَدُ بهذه الشّهادة أمام الله تعالى والرأي العام، عالمينَ بأن قَرينَهُ المُوَقّر السيّدَة "سناء المرسني" تَجهَلُ بالتأكيد أحوال السيّد شكيب الخلّوفي وتَصَرّفاتهِ اللّامسؤولة في العمَلِ وبين زُمَلائه، فإنّنا نَدعو النّائبَ المُوَقّر السيدة؛ سناء إلى عَدَم تَحميل الموضوع ما لا يَحتَمِلُ والإبقاء على طابِعِه المِهَني مَحفوظًا بعيدًا عن حرارَة السّياسَة وأجوائها، كما نُؤَكِّدُ، وبشَيءٍ من الإطمئنان، أن إجراءًا كَهذا الذي تناقَلَتْهُ بعض المواقع الإلكترونية بخصوص السيد شكيب الخَلُّوفِي، إذا اُتُّخِذَ في حَقّ هذا الأخير مِنَ قِبَلِ المُشَغّل، فلا ريبَ أنّهُ اجراءٌ تأديبي في طَرِيقِهِ، لا علاقَة له بما رَوّجَت له السيّدةَ المُحتَرَمة والنّائب في مجلس النّواب.
والسّلام
الكاتب العام للاتّحاد الجهوي للشغل بتطاوين
بكُلِّ أسَفٍ بلَغ إلينا ، نحنُ عُمّال شركة "إيني" بوادِي زار، من المنخرطين في الاتحاد العام التّونسي للشغل وكذلك من غير المُنْخرطين، ما تناقَلَتْهُ اليوم بعض الصّحُف الإلكترونية ومواقع التّواصل الاجتماعي، من تَصْريحاتِ تَرَدّدَت عن النّائبِ بمجلس النّواب المُوَقّر السّيّدَة؛ سناء المِرسَني، بخصوص ما قالت أنّهُ طَرْدٌ لِزَوجِها من عَملِهِ بشركة " إيني"، مَقرّها بتونس العاصمة، وذلك – وِفْقَ قَولِها - على خلفية مُعارَضَتِها، داخل البرلمان، مَنْحَ الشرِكة لرخْصَةِ استغلال حَقل بُرج الخضراء، وغيرَ ذلك من التّصريحات، التي نُدينُها ونستنكرُها عبر هذا البيان.
إنّا، وإنْ كان مِنّا النّقابيون المعهودِ عنهم دِفاعَهم عن حُقُوقِ العُمّال، إلّا أنّ شِعارَنا هذا لا يزالُ تحتَ عنوان عَريضِ وهو "احْقاقُ الحَقّ" وإيلاءُهُ الأولوية القصوى في في كل علاقاتنا مع المُشَغّلين .. وإذ نَجِدُ أنْفُسَنا اليومَ أمامَ تَصريحاتٍ من هذا القبيل، غير صحيحة بالمَرّة، تَصْدُرُ عن نائبٍ بالبرْلَمان يُفْتَرَضُ به أن يتَحَرّى الحقيقة قبل كيل الاتّهَامَات، فإنّا نُحِيطُ الرأي العام وكل مَن ليسَ له دِرايةٌ بهذا الشأن عن قرب، بأنّا اشتغلنا مع السيّد شكيب الخَلّوفي لِما يَكْفي من الوَقت لِنتفاجأ بعَدَم انضباطِهِ في العمل، وكثرة تَغَيّبِه، مع قلّة احترامِه لِزملائه في استغلالٍ واضِح لنُفوذٍ، ما كان ليستغِلّهُ لولا قُرْبُه من مَراكز صُنع القرار، حَتّى بات يُلَمّحُ بهذا النّفوذ لكلّ زمُلائِه في العَمَل رُبّما في مُحَاوَلَةٍ لإرهابِهم واخضاعِهم، أو طَمعًا في نَيْل مَراتِبَ على حِساب من هو أولى وأجدَرُ مِنه بها، عِلْمًا وأن السّيّد" شَكيب الخَلّوفي" لا تَرْبِطُه، قانونيا، علاقةٌ مُباشِرَة بشركَة " إيني"، وإنما يَشْتَغِلُ لَدَيْها في إطار عَقد يربطُ شركتُة بشركة "إيني" لإسداء خَدَماتٍ مَحدُودَة لِفائدَة هذه الأخيرة.
وإذ نَشهَدُ بهذه الشّهادة أمام الله تعالى والرأي العام، عالمينَ بأن قَرينَهُ المُوَقّر السيّدَة "سناء المرسني" تَجهَلُ بالتأكيد أحوال السيّد شكيب الخلّوفي وتَصَرّفاتهِ اللّامسؤولة في العمَلِ وبين زُمَلائه، فإنّنا نَدعو النّائبَ المُوَقّر السيدة؛ سناء إلى عَدَم تَحميل الموضوع ما لا يَحتَمِلُ والإبقاء على طابِعِه المِهَني مَحفوظًا بعيدًا عن حرارَة السّياسَة وأجوائها، كما نُؤَكِّدُ، وبشَيءٍ من الإطمئنان، أن إجراءًا كَهذا الذي تناقَلَتْهُ بعض المواقع الإلكترونية بخصوص السيد شكيب الخَلُّوفِي، إذا اُتُّخِذَ في حَقّ هذا الأخير مِنَ قِبَلِ المُشَغّل، فلا ريبَ أنّهُ اجراءٌ تأديبي في طَرِيقِهِ، لا علاقَة له بما رَوّجَت له السيّدةَ المُحتَرَمة والنّائب في مجلس النّواب.
والسّلام
الكاتب العام للاتّحاد الجهوي للشغل بتطاوين
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