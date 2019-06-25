نسبة التبادل التجاري بين بلدان المغرب العربي الاضعف على مستوى العالم ولم تتجاوز ال5 بالمائة

Mardi 25 Juin 2019
باب نات - اكد الطيب البكوش أمين عام اتحاد المغرب العربي خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول "التكامل المغاربي : تحرير الامكانات الاقتصادية" التي انتظمت اليوم بالعاصمة ان هذا اللقاء مناسبة لتعميق النقاش في اليات تطوير الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، مشيرا الى ان نسبة التبادل التجاري بين هذه البلدان تعد الاضعف على مستوى العالم اذ تترواح بين 3 و5 بالمائة.
ودعا البكوش الى ضرورة تجاوز الحسابات السياسية الضيقة والتعاطي مع دقة الوضع السياسي والأمني لبعض البلدان المغاربية وتجسيم اليات التبادل التجاري والاقتصادي من اجل تحقيق تنمية شاملة وخلق مواطن شغل للشباب والتفكير في مستقبل الشعوب المغاربية بعيدا عن الاعتبارات الاخرى.
واعتبر ان الرفع من نسبة التبادل التجاري بين البلدان المغاربية وتطوير البنية التحتية ومد شبكات النقل البري والبحري وخلق سوقا مغاربية موحدة للتوجه نحو افريقيا والعالم بحظوظ اوفر للانفتاح الاقتصادي والتموقع في الاسواق الواعدة .
واستعرض البكوش اهم المشاريع الكبرى التي سيتم عرض دراساتها وأهدافها ومدى تقدمها من ذلك القطار المغاربي وشبكة الالياف البصرية المغاربية بالإضافة الى تقديم اهم اليات تمويل مشاريع التكامل الاقتصادي من قبل البنوك والمؤسسات وصناديق الاستثمار.
وتجدر الاشارة الى ان هذه الندوة انتظمت بالشراكة مع اتحاد البنوك المغاربية والبنك الافريقي للتنمية وحضرها حوالي مائة ضيف من ممثلين عن وزارة النقل والمؤسسات المالية والبنكية وعن اتحادات الاعراف في تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريطانيا.
ودعا البكوش الى ضرورة تجاوز الحسابات السياسية الضيقة والتعاطي مع دقة الوضع السياسي والأمني لبعض البلدان المغاربية وتجسيم اليات التبادل التجاري والاقتصادي من اجل تحقيق تنمية شاملة وخلق مواطن شغل للشباب والتفكير في مستقبل الشعوب المغاربية بعيدا عن الاعتبارات الاخرى.
واعتبر ان الرفع من نسبة التبادل التجاري بين البلدان المغاربية وتطوير البنية التحتية ومد شبكات النقل البري والبحري وخلق سوقا مغاربية موحدة للتوجه نحو افريقيا والعالم بحظوظ اوفر للانفتاح الاقتصادي والتموقع في الاسواق الواعدة .
واستعرض البكوش اهم المشاريع الكبرى التي سيتم عرض دراساتها وأهدافها ومدى تقدمها من ذلك القطار المغاربي وشبكة الالياف البصرية المغاربية بالإضافة الى تقديم اهم اليات تمويل مشاريع التكامل الاقتصادي من قبل البنوك والمؤسسات وصناديق الاستثمار.
وتجدر الاشارة الى ان هذه الندوة انتظمت بالشراكة مع اتحاد البنوك المغاربية والبنك الافريقي للتنمية وحضرها حوالي مائة ضيف من ممثلين عن وزارة النقل والمؤسسات المالية والبنكية وعن اتحادات الاعراف في تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريطانيا.
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