رئيس الحكومة يشرف على إعادة فتح قسم الأمل للإنصات والوقاية والعلاج من الإدمان بجبل الوسط

Mardi 25 Juin 2019
وات - أشرف رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الثلاثاء بزغوان، "على إعادة فتح وتوظيف قسم الأمل للإنصات والوقاية والعلاج من الإدمان بالمركب الصحي بجبل الوسط من ولاية زغوان بعد 8 سنوات من الاغلاق تم خلالها تهيئته بكلفة بلغت 350 ألف دينارا.
وذكر رئيس الحكومة، في تصريح لوسائل الإعلام، "أن إعادة فتح هذا المركز الذي أغلق منذ سنة 2011، تأتي في إطار الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان وذلك لاستقبال ومعالجة الشبان من كل أنواع الإدمان.
وقال "لابد من الإقرار بوجود عدد كبير من حالات الإدمان ببلادنا يجب استيعابها بمثل هذه المراكز ومتابعتها لمساعدة أصحابها على التخلص منها مع مقاومة ظواهرها بالوسائل الردعية.
وشدد على أن هذا المركز هو لبنة أولى ضمن الإستراتجية الوطنية لمكافحة الإدمان حيث سيتم فتح مراكز أخرى بكل من صفاقس وغيرها مثمنا دور المجتمع المدني في معاضدة مجهود الدولة من خلال المساهمة الفعالة في ترميم وتجهيز هذا المركز.
وذكر رئيس الحكومة، في تصريح لوسائل الإعلام، "أن إعادة فتح هذا المركز الذي أغلق منذ سنة 2011، تأتي في إطار الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان وذلك لاستقبال ومعالجة الشبان من كل أنواع الإدمان.
وقال "لابد من الإقرار بوجود عدد كبير من حالات الإدمان ببلادنا يجب استيعابها بمثل هذه المراكز ومتابعتها لمساعدة أصحابها على التخلص منها مع مقاومة ظواهرها بالوسائل الردعية.
وشدد على أن هذا المركز هو لبنة أولى ضمن الإستراتجية الوطنية لمكافحة الإدمان حيث سيتم فتح مراكز أخرى بكل من صفاقس وغيرها مثمنا دور المجتمع المدني في معاضدة مجهود الدولة من خلال المساهمة الفعالة في ترميم وتجهيز هذا المركز.
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Par:neuneu (France )
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