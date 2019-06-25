نابل : تسجيل 6 حالات وفاة في قسم الولدان بمستشفى محمد التلاتلي خلال الأيام الثلاثة الأخيرة

Mardi 25 Juin 2019



وات

- أكّدت دلال الزواوي المديرة الجهوية للصحة في ولاية نابل في تصريح صباح اليوم لمراسل (وات) أنّه تمّ خلال الأيام الثلاثة الأخيرة تسجيل 6 حالات وفاة لولدان مقيمين في قسم الولدان بالمستشفى محمد التلاتلي بنابل.وأوضحت أن الولدان المتوفّين أغلبهم من الأطفال الخدّج، مضيفة أنّه تمّ فتح تحقيق على المستوى الجهوي للتثبّت في حالات الوفاة المتواترة خلال ثلاثة أيّام في انتظار تحوّل فريق طبّي من العاصمة سيتولّى أيضا إجراء تحقيق لتحديد أسباب وفاة الرضّع في هذا القسم.