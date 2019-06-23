نابل : قتلى وجرحى في حادث مرور بالمهاذبة

Dimanche 23 Juin 2019



باب نات

- توفيت امرأتان و جرح عدد آخر طهر اليوم في حادث مرور جدّ في الطريق الجهوية عدد 27 في مستوى المهاذبة.و حسب اذاعة راديو ماد, فإن شاحنة خفيفة تحمل عدد من النساء اصطدمت بشاحنة أخرى مما أدى الي وفاة امرأتين وإصابة البقية .وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بنابل عادل علية أن الضحيتين والمصابات كن في طريقهن إلى حفل زفاف قبل أن وقوع اصدام بين السيارة التي كانت تقلهن بشاحنة ثقيلة.وذكر نفس المصدر أن مجموعة أخرى من النساء تعرضن إلى إصابات وتم نقلهن إلى مستشفيات الجهة.هذا وقد سجلت الوحدات الأمنية والحماية المدنية حضورها في مكان الحادث، كما تم تسخير 5 سيارات إسعاف لإسعاف المصابات ومعدات ثقيلة لإبعاد السيارة والشاحنة من الطريق.