تونس - الصين: اتفاقية هبة تفوق 30 مليون دينار لاقتناء حاسوب فائق الآداء

Mercredi 19 Juin 2019
باب نات - تم يوم الأربعاء 19 جوان 2019 بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقيع وتبادل رسائل إتفاق بين سليم خلبوس و وابين وانڨ Webin Wang سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس حول اقتناء وتركيز أول حاسوب فائق القدرة (High Performance Computer) بمركز الخوارزمي للحساب الآلي. وسيتم العمل على الانطلاق في استغلاله خلال السنة الجامعية 2019-2020.
يستخدم هذا الحاسوب، الذي سيتم اقتناؤه بفضل هبة صينية تفوق 30 مليون دينار، في مجال البحث العلمي - التطبيقي على وجه الخصوص- وذلك في كل الاختصاصات التي تقتضي سرعة وقدرة فائقة في الحساب مثل البيوتكنولوجيا والصحة والمناخ وعلوم البحر وغيرها.
يستخدم هذا الحاسوب، الذي سيتم اقتناؤه بفضل هبة صينية تفوق 30 مليون دينار، في مجال البحث العلمي - التطبيقي على وجه الخصوص- وذلك في كل الاختصاصات التي تقتضي سرعة وقدرة فائقة في الحساب مثل البيوتكنولوجيا والصحة والمناخ وعلوم البحر وغيرها.
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Par:Zeitounien (Tunisia )
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