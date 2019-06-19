الجهيناوي يستقبل سفير الصين بتونس

Mercredi 19 Juin 2019



باب نات

- مثلت سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون التونسي الصيني والاستحقاقات القادمة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف ، أهم محاور لقاء وزير الشؤون الخارجيّة خميّس الجهيناوي الأربعاء 19 جوان 2019 بمقر الوزارة ، بسفير جمهوريّة الصين الشعبية بتونس وانغ وينبين.ووفق بلاغ لوزارة الخارجية أكد الجهيناوي حرص تونس على تطوير علاقات التعاون مع الصين خاصة في مجال المشاريع الكبرى للبنية التحتية، داعيا ألشركات الصينية إلى الاستفادة من الحوافز والتشجيعات التي توفرها مجلة الاستثمار الجديدة لفائدة المستثمرين الأجانب، وإلى استغلال العلاقات المتميزة التي تربط تونس ببلدان جنوب الصحراء الافريقية وبدول الاتحاد الأوروبي لإقامة شراكات مع رجال الأعمال التونسيين والانفتاح على أسواق الفضاءين.كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى اٍجتماع المنسّقين الوطنيين حول تنفيذ خطّة عمل المنتدى الصّيني الاٍفريقي للسنوات 2019- 2021 الذي ستحتضنه بيكين يومي 24 و25 جوان الجاري، وأعرب الوزير عن تمنياته بنجاح أشغال هذا الاجتماع الذي ستشارك فيه تونس في تنفيذ الخطة التي تمّ إقرارها خلال القمّة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي ببيكين يومي 03 و04 سبتمبر 2018.كما عبر عن أمله في أن تمثل المشاركة التونسيّة في المعرض الاٍقتصادي والتّجاري الصّيني الاٍفريقي الذي سينتظم بمدينة Hunan الصّينيّة يومي 27 و29 جوان 2019، فرصة للتعريف بالمنتوجات التونسيّة وأن تسهم في دفع نسق الاستثمارات الصينية في تونس ورفع نسق التبادل التجاري بين البلدين وفي تقليص نسبة العجز التجاري.من ناحيته استعرض السفير الصيني التقدّم الحاصل في عدد المشاريع التي هي بصدد الإنجاز بتونس مؤكّدا استعداد بلاده لمزيد دعم المجهود التنموي في تونس وتشجيع الشركات الصينيّة على تعزيز استثماراتها في بلادنا.