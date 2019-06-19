الدورة الحالية لامتحان ''النوفيام'': طباعة الاختبارات الكتابية بالنسبة لمادة علوم الأرض بالألوان

Mercredi 19 Juin 2019
وات - اعلنت وزارة التربية انه سيتم بالنسبة للدورة الحالية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني "النوفيام"، الذي ينطلق يوم 24 جوان ويمتد على ثلاثة أيام، طباعة الاختبارات الكتابية بالنسبة لمادة علوم الأرض بالألوان.
واضافت في بلاغ لها الاربعاء، ان 26790 تلميذا يتناظرون على 3125 مقعدا بالمعاهد النموذجية شرط حصولهم على معدل سنوي يساوي أو يفوق 15 من 20.
ويتوزع المترشحون على 26464 تلميذا يجتازون امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام و 326 مترشحا يجتازون امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني.
وتسجل هذه الدورة ارتفاعا في عدد الاناث مقارنة بعدد الذكور حيث تجتازها 15977 تلميذة مقابل 10487 تلميذا يتوزعون على 27 مركز اختبار.
واضافت في بلاغ لها الاربعاء، ان 26790 تلميذا يتناظرون على 3125 مقعدا بالمعاهد النموذجية شرط حصولهم على معدل سنوي يساوي أو يفوق 15 من 20.
ويتوزع المترشحون على 26464 تلميذا يجتازون امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام و 326 مترشحا يجتازون امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني.
وتسجل هذه الدورة ارتفاعا في عدد الاناث مقارنة بعدد الذكور حيث تجتازها 15977 تلميذة مقابل 10487 تلميذا يتوزعون على 27 مركز اختبار.
En continu
- 13:54 نبيل بوفون ''متفاجئ''
- Hier 20:42 نبيل القروي: انتحرت المنظومة ...
- Hier 19:56 مئات التونسيين يؤدون صلاة الغائب على مرسي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:12
|12:28
|04:59
|03:03
|
32°
|30°
|% 25
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|30°-22
|39°-26
|43°-29
|35°-24
|39°-24
Follow @babnet_Tunisie
(132 354) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 90 120) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 705) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 470) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 353) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 51 530) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 50 400) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 48 208) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 158) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 43 265) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 554) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 36 580) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 769) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 35 286) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 621) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 215) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 34 117) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 164) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 735) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
( 31 801) ابراهيم القصاص ينفي تعرضه لاعتداء
Par:mongi (Tunisia )
Sur: صابر الوسلاتي يعلّق على تعديل القانون الانتخابي: يرحم نبيل !