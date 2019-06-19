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الدورة الحالية لامتحان ''النوفيام'': طباعة الاختبارات الكتابية بالنسبة لمادة علوم الأرض بالألوان

Mercredi 19 Juin 2019

Mercredi 19 Juin 2019
وات - اعلنت وزارة التربية انه سيتم بالنسبة للدورة الحالية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني "النوفيام"، الذي ينطلق يوم 24 جوان ويمتد على ثلاثة أيام، طباعة الاختبارات الكتابية بالنسبة لمادة علوم الأرض بالألوان.

واضافت في بلاغ لها الاربعاء، ان 26790 تلميذا يتناظرون على 3125 مقعدا بالمعاهد النموذجية شرط حصولهم على معدل سنوي يساوي أو يفوق 15 من 20.
ويتوزع المترشحون على 26464 تلميذا يجتازون امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام و 326 مترشحا يجتازون امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني.

وتسجل هذه الدورة ارتفاعا في عدد الاناث مقارنة بعدد الذكور حيث تجتازها 15977 تلميذة مقابل 10487 تلميذا يتوزعون على 27 مركز اختبار.

  
  
     
  
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