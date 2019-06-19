قبلي: انجاز عدد من الابار التعويضية لسد النقص الحاصل في مياه الري بعدد من الواحات

Mercredi 19 Juin 2019



وات

- تواصل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية حفر عدد من الابار التعويضية لسد النقص الحاصل في مياه الري ببعض الواحات وتقريب الدورة المائية بالمقاسم الفلاحية، وقد بلغ عمق البئر بمشروع بواحة الحزيم بمنطقة سعيدان من معتمدية قبلي الشمالية 130 مترا باعتمادات تتجاوز 197 الف دينار، وفق ما اكده رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية كمال بوجليدة لمراسل (وات) وبين المصدر ذاته بلوغ عمق 125 مترا في مشروع حفر بئر بواحة ام الصمعة من معتمدية سوق الاحد باعتمادات تقدر ب201 الف دينار وتركيز الحفارة بواحة بورزين بمنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية والشروع في حفر بئر بعمق 150 مترا باعتمادات تناهز 211 الف دينار.واضاف انه ومنذ سنة 2016 والى غاية 2019، تقدمت المندوبية الجهوية بمقترح حفر 29 بئرا تعويضية يتراوح عمقها بين 150 و250 مترا لسد النقص الحاصل في مياه الري بعدد من واحات الجهة، الا ان الوزارة لم توفر اعتمادات الا لحفر 4 ابار تعويضية فقط بواحة المساعيد من معتمدية قبلي الجنوبية وواحة نقة بمعتمدية سوق الاحد اضافة الى بئر بواحة بشري من ذات المعتمدية وواحة بورزين من معتمدية قبلي الجنوبية.وبين ان المندوبية تتقدم سنويا بمقترح لحفر مثل هذه الابار الا ان الانجاز يتوقف على تبني وزارة الاشراف لهذه المقترحات وتوفير الاعتمادات الضرورية للانجاز.