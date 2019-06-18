بنزرت: إغاثة 11 مهاجرا مغاربيا غير شرعي قبالة سواحل جزيرة جالطة

Mardi 18 Juin 2019



وات

- تمكنت، اليوم الثلاثاء، فرقة تابعة للحرس البحري ببنزرت، من نجدة وإنقاذ 11 مهاجرا مغاربيا غير شرعي من بينهم فتاة، من الغرق قبالة سواحل جزيرة جالطة، وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول مراسل (وات) بالجهة .وأوضح ذات المصدر، أن مصالح الحرس البحري تفطنت، خلال نشاطها الرقابي للسواحل الوطنية، الى قارب على وشك الغرق على متنه مجموعة من الأشخاص، كانوا ينوون اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة نحو بلد أوروبي، بعد أن تعطل قاربهم عرض البحر، عقب رحلة انطلقت منذ ثلاثة أيام من بلد مجاور.وقد قامت عناصر الحرس البحري بانقاذ كافة الراكبين وتسليمهم لفرقة الارشاد البحري لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.