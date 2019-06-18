بنزرت: إغاثة 11 مهاجرا مغاربيا غير شرعي قبالة سواحل جزيرة جالطة

Mardi 18 Juin 2019
وات - تمكنت، اليوم الثلاثاء، فرقة تابعة للحرس البحري ببنزرت، من نجدة وإنقاذ 11 مهاجرا مغاربيا غير شرعي من بينهم فتاة، من الغرق قبالة سواحل جزيرة جالطة، وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول مراسل (وات) بالجهة .
وأوضح ذات المصدر، أن مصالح الحرس البحري تفطنت، خلال نشاطها الرقابي للسواحل الوطنية، الى قارب على وشك الغرق على متنه مجموعة من الأشخاص، كانوا ينوون اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة نحو بلد أوروبي، بعد أن تعطل قاربهم عرض البحر، عقب رحلة انطلقت منذ ثلاثة أيام من بلد مجاور.
وقد قامت عناصر الحرس البحري بانقاذ كافة الراكبين وتسليمهم لفرقة الارشاد البحري لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
وأوضح ذات المصدر، أن مصالح الحرس البحري تفطنت، خلال نشاطها الرقابي للسواحل الوطنية، الى قارب على وشك الغرق على متنه مجموعة من الأشخاص، كانوا ينوون اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة نحو بلد أوروبي، بعد أن تعطل قاربهم عرض البحر، عقب رحلة انطلقت منذ ثلاثة أيام من بلد مجاور.
وقد قامت عناصر الحرس البحري بانقاذ كافة الراكبين وتسليمهم لفرقة الارشاد البحري لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
En continu
- 16:45 كان يجب ان يموت..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:12
|12:27
|04:59
|03:03
|
20°
|20°
|% 77
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|20°-17
|34°-23
|37°-26
|41°-27
|36°-25
Follow @babnet_Tunisie
(130 561) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 90 104) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 699) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 460) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 54 297) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 235) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 50 245) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 49 814) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 47 823) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 060) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 43 259) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 488) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 36 574) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 35 277) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 611) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
( 34 145) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 34 113) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 581) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 33 158) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
( 32 728) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
Par:Nacir (Tunisia )
Sur: مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تلاوة الفاتحة ترحما على مرسي وتدعو إلى تصنيف النهضة حركة ارهابية