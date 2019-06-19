Mercredi 19 Juin 2019



وات

- انعقد صباح يوم الثلاثاء بمقر الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، اجتماع لجنة إسناد منح الدعم لفائدة الإذاعات الجمعياتية، بحضور عدد من أعضائها.وتم خلال هذه الجلسة تقديم التقريرين الأدبي والمالي لسنوات 2016 و2017 و2018 وعرض مسار عمل اللجنة منذ تـأسيسها في أفريل 2016 ومختلف الأنشطة التي قامت بها الهيئة في إطارها وجملة الصعوبات والاشكالات التي رافقت اسناد المنح لفائدة هذه الإذاعات.وتم الـتأكيد خلال هذه الجلسة على "ضرورة ضمان استمرارية برنامج الدعم وتطويره ليكون في شكل صندوق دعم، مع البحث عن مصادر لتمويله، ضمانا لديمومته"، وفق بلاغ للهايكا.كما تم التأكيد على ضرورة "استقلالية الإذاعات الجمعياتية عن مخلتف الضغوطات والتكتلات السياسية والمالية، باعتبارها إذاعات غير ربحية هدفها الأول خدمة المواطن في الجهات وإثراء إعلام القرب".يُذكر أن لجنة الدعم صلب الهيئة، أنشئت في 21 افريل 2016 وتهدف إلى متابعة برامج الدعم الموجهة للإذاعات الجمعياتية بالإضافة الى تحديد الشروط والمعايير المتعلة بإسناد المنح.وتتكون هذه اللجنة من رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري وعضو من مجلسها وعضو من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعضو من نقابة الإذاعات الجمعياتية وعضو من الإتحاد الوطني للإذاعات الجمعياتية وعضو من النقابة العامة للإعلام وعضو من المجتمع المدني وباحث مختص.