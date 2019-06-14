واشنطن: انعقاد الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة التونسية-الأمريكية

Vendredi 14 Juin 2019



باب نات

- أكد عمر الباهي وزير التجارة خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة التونسية –الأمريكية بواشنطن من 12 الى 14 جوان الجاري حرص تونس و الولايات المتحدة الأمريكية على تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى وجود توافق واسع بين الحكومتين من أجل صياغة و وضع أطر جديدة لمستقبل العلاقات المشتركة بما يحقق مصالح البلدين .و قال وزير التجارة خلال لقاءات جمعته بعدد من المسؤولين الأمريكيين لدى إشرافه يوم أمس الخميس 13 جوان على ملتقى للقطاع الخاص نظمته الغرفة العربية-الأمريكية للتعريف بمناخ الأعمال في تونس ’و حضره سفيرا البلدين إن تونس و الولايات المتحدة الأمريكية تتقاسمان تطلعات مشتركة لتقوية الروابط و استغلال فرص التعاون الكبيرة في العديد من المجالات التجارية و الصناعية و الاستثمارية و الخدمية...و أوضح وزير التجارة خلال جلسة مباحثات جمعته ب « ted Dutch » نائب البرلمان الأمريكي في اطار أشغال الملتقى جملة العوامل الداعمة للتعاون الاستثماري والاقتصادي بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن تونس أمضت مؤخرا وثيقة انضمامها رسميا إلى مجموعة "الكوميسا" الإفريقية و تتجه بقوة نحو الأسواق الأفريقية خاصةً في ظل خطتها لتنمية الصادرات و بناء شراكة فاعلة و متكاملة مع دول القارة الإفريقية مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بوسعها أن تتخذ من تونس بوابةً للنفاذ إلى هذه الأسواق الواعدة...من جانبه أبرز نائب البرلمان الأمريكي حرص بلاده على تطوير منظومة التعاون الاقتصادي مع تونس و دفعها نحو مستويات أرفع مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ العديد من المبادرات من أجل تحفيز مجتمع الأعمال الأمريكي على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق التونسية بما ينسجم مع تطلعات البلدين ,معتبرا زيارته القادمة رفقة وفد برلماني إلى تونس يومي 28 و 29 جوان الجاري فرصة مثالية لتبادل الرؤى و الحوار حول الشراكة الاقتصادية و دفع التعاون بمختلف مجالاته.كما عقد وزير التجارة عمر الباهي سلسلة لقاءات مع مسؤولي مكتب الممثلية التجارية الأمريكية « USTR » وجه خلالها مقترحا بإطلاق مفاوضات تجارية و إبرام اتفاقية تبادل حر ,مشددا على أن هذه الاتفاقية ستكون مؤثرة في تطوير العلاقات التجارية و الاستثمارية باتجاه الدول المجاورة على غرار البلدان الأوروبية و الإفريقية التي تجمعها اتفاقيات مميزة مع تونس.على صعيد أخر شكلت الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها تونس محور اللقاء الذي جمع وزير التجارة بنائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية –أكبر الغرف التجارية في العالم-حيث تطرق اللقاء إلى خصائص و مميزات مناخ الأعمال في تونس و إلى ترتيب منتدى اقتصادي مشترك في تونس تشارك فيه دول مجموعة "الكوميسا" ليكون المنتدى الأضخم على طريق دفع و تنمية الشراكة الاقتصادية التونسية الأمريكية في اتجاه "إفريقيا"...