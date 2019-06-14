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تونس - الصين : نسخة ثانية لمعرض الجامعات الصينية في تونس

Vendredi 14 Juin 2019

Vendredi 14 Juin 2019
باب نات - استقبل سليم خلبوس يوم الخميس 13 جوان 2019 وفدا برلمانيا صینيا یرأسه Xueyong Li رئیس لجنة التربیة والعلوم والثقافة والصحة العمومیة بحضور سفیر الصین بتونس وابين يانڨ Wenbin Wang.

وهذه أهم النقاط التي تم التعرض إليها وفق بلاغ لوزارة التعليم العالي :


- تقييم التعاون الثنائي في المجال العلمي والاكادیمي والإشادة بالتطور الإیجابي الذي یشھده مع التأكيد على وجود امكانیات واعدة لمزيد دعمه؛

- تفعيل مركز كونفیشیوس الذي تم تدشینه في أفریل 2019 بجامعة قرطاج كدافع لتطویر التعاون والتبادل الأكادیمي والعلمي والثقافي بین البلدین؛

- الترفيع في حجم المنح المسندة إلى تونس ویوجد الیوم 500 طالب تونسي بالصین منھم 85 ممنوحين؛

- تنظیم الدورة الثانیة من الملتقى الجامعي التونسي الصیني في بدایة شھر سبتمبر 2019 واستغلاله لتنشیط التعاون الجامعي والعلمي بین جامعات البلدین؛

- العمل على الاستغلال الامثل لمشروع الحاسوب فائق الأداء High Performance Computer الذي تقدمه الصین في شكل ھبة إلى تونس لتنشیط البحوث العلمیة في المجالات التي تعتمد على قدرة حساب عالیة.

  
  
     
  
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