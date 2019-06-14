تونس - الصين : نسخة ثانية لمعرض الجامعات الصينية في تونس

Vendredi 14 Juin 2019



باب نات

- استقبل سليم خلبوس يوم الخميس 13 جوان 2019 وفدا برلمانيا صینيا یرأسه Xueyong Li رئیس لجنة التربیة والعلوم والثقافة والصحة العمومیة بحضور سفیر الصین بتونس وابين يانڨ Wenbin Wang.- تقييم التعاون الثنائي في المجال العلمي والاكادیمي والإشادة بالتطور الإیجابي الذي یشھده مع التأكيد على وجود امكانیات واعدة لمزيد دعمه؛- تفعيل مركز كونفیشیوس الذي تم تدشینه في أفریل 2019 بجامعة قرطاج كدافع لتطویر التعاون والتبادل الأكادیمي والعلمي والثقافي بین البلدین؛- الترفيع في حجم المنح المسندة إلى تونس ویوجد الیوم 500 طالب تونسي بالصین منھم 85 ممنوحين؛- تنظیم الدورة الثانیة من الملتقى الجامعي التونسي الصیني في بدایة شھر سبتمبر 2019 واستغلاله لتنشیط التعاون الجامعي والعلمي بین جامعات البلدین؛- العمل على الاستغلال الامثل لمشروع الحاسوب فائق الأداء High Performance Computer الذي تقدمه الصین في شكل ھبة إلى تونس لتنشیط البحوث العلمیة في المجالات التي تعتمد على قدرة حساب عالیة.