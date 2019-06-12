رئيس الجمهورية يستقبل راشد الغنوشي

Mercredi 12 Juin 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 12 جوان 2019 بقصر قرطاج، راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة.وأفاد راشد الغنوشي أن اللقاء مع رئيس الدولة استعرض الأوضاع العامة بالبلاد والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وسبل تدعيم المسار الديمقراطي، كما تم تناول مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.كما أشرف رئيس الجمهورية على موكب تقبل تهاني عيد الفطر المبارك.حضر الموكب بالخصوص رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وأعضاء الحكومة وممثلين عن المنظمات الوطنية والهيئات والمجالس العليا والأحزاب والكتل البرلمانية ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الإسلامية.