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رئيس الجمهورية يستقبل راشد الغنوشي

Mercredi 12 Juin 2019

Mercredi 12 Juin 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 12 جوان 2019 بقصر قرطاج، راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة.

وأفاد راشد الغنوشي أن اللقاء مع رئيس الدولة استعرض الأوضاع العامة بالبلاد والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وسبل تدعيم المسار الديمقراطي، كما تم تناول مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.


كما أشرف رئيس الجمهورية على موكب تقبل تهاني عيد الفطر المبارك.

حضر الموكب بالخصوص رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وأعضاء الحكومة وممثلين عن المنظمات الوطنية والهيئات والمجالس العليا والأحزاب والكتل البرلمانية ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الإسلامية.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 183813

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 12 Juin 2019 à 18h 57m |           
من غير المستبعد أن الرئيس حول القصر لسوق المنصف باي لعرض أجود العصافير على الغنوشي وكنا نتمنى أن يحمل السبسي صورة لمختلف العصافير كما حمل ترامب مختلف صور الأسلحة أمام ولي العهد السعودي .



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