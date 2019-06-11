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البرلمان يقر اتفاق ضمان مبرم بين تونس والبنك الإوروبي لاعادة الاعمار لتمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى

Mardi 11 Juin 2019

Mardi 11 Juin 2019
وات - صادق مجلس نواب الشعب الثلاثاء، على اتفاق الضمـان المبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 10 ألاف ساكن والبالغ قيمته 75 مليون أورو.
ونال الاتفاق ، في ختام الجلسة العامة التي حضرها وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي، 106 صوت لصالحه وعارضه نائب واحد كما احتفظ 8 نواب بأصواتهم.
ويخص هذا الضمان قرضا بقيمة 75 مليون أورو للمساهمة في تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 10 الاف ساكن وذلك من خلال انجاز شبكات تطهير جديدة وتعصير واعادة تهيئة شبكات قديمة ب33 مدينة متواجدة ب19 ولاية علما وان تونس قدمت هذا البرنامج خلال المؤتمر الدولي للاستثمار "تونس 2020" ضمن قائمة المشاريع المعروضة للتمويل.
وواصلت الجلسة العامة النظر في مشـروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 8 جانفـــي 2019 بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج تطهير البلديات الصغرى التي تعد أقل من 10 الاف ساكن.


  
  
     
  
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