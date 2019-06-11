مليار و100 ألف دينار لتعزيز العمل الثقافي بصفاقس

Mardi 11 Juin 2019



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- انعقد صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الثقافية بالقصبة، مجلس جهوي للثقافة خاص بولاية صفاقس بحضور والي الجهة عادل الخبثاني للنظر في سير العمل الثقافي بالجهة ولمتابعة أبرز التظاهرات والمشاريع الثقافية بمختلف المعتمديات بمشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ومجموعة من الفاعلين الثقافيين ومديري المهرجانات الصيفية.وعبر محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية بالمناسبة، عن استعداد الوزارة للتعاون مع كل ممثلي المجتمع المدني والتواصل معهم سعيا إلى تعزيز العمل الثقافي بولاية صفاقس، بالاعتماد على الإمكانيات التقنية والمادية واللوجيستية المتاحة، وذلك لما تتميز به الجهة من قيم اعتبارية ثقافية وحضارية وتاريخية واقتصادية وبشرية.ودعا خلال الجلسة إلى ضرورة الاستفادة من آليات التمويل العمومي التي تتيحها الوزارة وتعزيزه والارتقاء به وذلك من خلال دفع الفاعلين الثقافيين بولاية صفاقس إلى تقديم مبادراتهم الابداعية ومشاريعهم الفنية.وفي هذا السياق، قرر وزير الشؤون الثقافية الترفيع في عدد العروض الموسيقية المدعومة الموجهة للمهرجانات الصيفية في صفاقس ورصد ميزانية إضافية تقدر بـ مليار و100 ألف دينار لتعزيز التراكم الايجابي في مستوى العمل الثقافي في الجهة وهو ما يحرص عليه رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد، داعيا إلى ضرورة العمل على حسن توزيعها بين الفاعلين الثقافيين والمجتمع المدني جهويا ومركزيا.من جهته أشار والي صفاقس عادل الخبثاني إلى أهمية هذه الجلسة لتقييم وضع العمل الثقافي بالجهة والتنسيق بين المصالح المحلية والوطنية لتجاوز صعوباته.