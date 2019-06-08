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انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من مدنين وتطاوين وغمراسن وجرجيس

Samedi 08 Juin 2019

Samedi 08 Juin 2019
وات - أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، السبت، أنه تمّ تسجيل انقطاع للتيار الكهربائي على أهم منشآت إنتاج المياه بالجنوب التونسي والمتمثلة في محطتي الضخ الرئيسية بالزاس وقصر الشريف والآبار المجاورة لهما، مما انجر عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بكل من مدنين وتطاوين وغمراسن وجرجيس.

ويأتي هذا الإنقطاع، حسب بلاغ الشركة، بسبب عطب طرأ اليوم على الساعة العاشرة والنصف صباحا على شبكة التيار الكهربائي جهد متوسط التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.


وقد تدخلت مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز لإرجاع التيار الكهربائي وسيتمّ استئناف التزويد بالماء تدريجيا بداية من مساء هذا اليوم.

  
  
     
  
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