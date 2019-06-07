النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية تدعوان الصحفيين في البلدين إلى التهدئة والتعقل

Vendredi 07 Juin 2019



وات

- دعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الجمعة، الصحفيين التونسيين والمغاربة إلى التهدئة والتعقل والتسلّح بالشروط المهنية النبيلة التي تقتضي التجرد ومراعاة العلاقات الأخوية المتينة بين الشعبين الشقيقين وذلك على خلفية ما صدر من "تجاذبات إعلامية خطيرة" في بعض المنابر و من طرف صحافيين ونشطاء التواصل الاجتماعي في تونس والمغرب اثر القرار الأخير للكنفدرالية الافريقية لكرة القدم بخصوص مقابلة الترجي والوداد في نهائي أبطال إفريقيا.وعبرت النقابتان في بيان مشترك حمل توقيع ناجي البغوري وعبد الله البقالي عن استهجانهما لـ"محاولات تسييس مباراة عادية في كرة القدم جمعت بين ناديين رياضيين عريقين في بلدين شقيقين".ونبهت النقابتان إلى "الخطورة البالغة التي تكتسيها محاولات كيل التهم والقذف وإطلاق العنان للتهم المجانية من هذا الطرف أو ذاك "، وفق نص البيان.من جهة اخرى، دعت النقابتان وسائل الإعلام في البلدين إلى العمل على التصدي لهذه الانحرافات وغيرها حسب ما تقتضيه أخلاقيات العمل الصحفي، و حسب ما يستوجبه التاريخ المشترك وعلاقات الأخوة والوحدة والتضامن بين الشعبين.يذكر ان اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) قررت اول امس الاربعاء خلال اجتماع طارئ في العاصمة الفرنسية باريس اعادة مباراة اياب نهائي كاس رابطة الابطال الافريقية بين الترجي الرياضي والوداد البيضاوي المغربي بملعب محايد بعد نهائيات كاس امم افريقيا (مصر 2019) معللة قرارها بعدم توفر ظروف اللعب والسلامة للسير العادي للمباراة.كما قررت اللجنة التنفيذية الزام الترجي الرياضي باعادة رمز البطولة والميداليات الى الكاف وقررت اللجنة أيضا اعتماد نتيجة مباراة الذهاب التي اقيمت بالرباط وانتهت بالتعادل (1-1).وكانت مباراة الاياب التي جرت في ملعب رادس بتونس يوم 31 ماي الماضي قد توقفت وكان فريق الوداد البيضاوي منهزما بهدف لصفر.